(ARKIV) Ulf Pilgaard. Holdet bag Cirkusrevyen 2020 bliver præsenteret i Klithuset, Dronningmølle, søndag den 9. februar 2020. Søndag den 15. november fylder Skuespiller Ulf Pilgaard, 80 år.. (Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix) Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: 80 år: Ulf Pilgaard savner revyen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

80 år: Ulf Pilgaard savner revyen

Den runde fødselar ser frem til, at corona bliver noget vi kan grine af

Villabyerne - 15. november 2020 kl. 07:21 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

I dag søndag den 15. november fylder Ulf Pilgaard 80 år, og i 2021 kan han fejre sit store jubilæum og afslutning i Cirkusrevyen med imponerende 40 sæsoner i bagagen. Faktisk skulle 2020 have været denden store finale, men som så mange andre steder satte coronaen også en stopper for det.

"Jeg kan nærmest ikke huske, hvornår jeg sidst har haft noget, der minder om en hel sommer fri, men jeg har virkelig savnet at spille revy hele sommeren for alle de mange mennesker, der havde glædet sig til en sjov og underholdende aften i teltet.

Jeg glæder mig til næste år, når vi endelig kan mødes og se tilbage på denne her mærkelige tid med satire og sjove numre, for det trænger vi vist alle sammen til," fortæller Ulf Pilgaard.

Baggrund

Ulf Pilgaard er søn af en præst på Aarhus-egnen, ved Holme Kirke. Han begyndte selv at læse teologi på Aarhus Universitet i 1959 og fortsatte studierne i København. Her var han studiekammerat med Henrik Stangerup og Johannes Møllehave. Under sit teologistudium i København fik skuespilleren Preben Kaas ham til at droppe teologistudiet for at blive skuespiller.

Han debuterede i 1963 på Alléscenen som medlem af Collage-truppen. Fra 1968 til 1972 spillede Pilgaard i Cirkusrevyen og derefter fra 1973 til 1985 i Tivolirevyen, afbrudt af Holstebro-revyen 1978-1979. Siden 1986 har han været i Cirkusrevyen. I 2010, hvor denne revy fejrede 75-års jubilæum, fejrede Ulf Pilgaard 30-års jubilæum i Cirkusrevyen.2021 bliver hans sidste sæson i Cirkusrevyen.

I en længere periode dannede han på film og især på scenen par med Claus Ryskjær. I revysammenhænge har Pilgaard fejret triumfer med parodier af Kirsten Hüttemeier, Hanne Bech Hansen og ikke mindst Poul Nyrup Rasmussen og Dronning Margrethe.

Radio- og tv-satire

Pilgaard var også en del af holdet, da Danmarks Radio begyndte deres satire-udsendelser. Han var således en af kræfterne, da radioen i midten af 1960'erne begyndte satire i Søndagsjournalen, der indholdt Holdningsløse Tidende. I programmet spillede han sammen med Lotte Tarp til tekster skrevet af Leif Panduro og Habakuk. Igennem 20 år, fra 1968 til 1988, var Pilgaard også i Danmarks Radios tv-satireprogrammer Hov-Hov og Uha Uha. I 2011 medvirkede han og lagde navn til Store Stygge Ulf Show, et samfundsaktuelt satireprogram på TV 2 Charlie.

Film og tv-dramatik

Ulf Pilgaard har spillet med i et bredt udvalg af danske film. Fra hans unge år fremdrages især hovedrollen i Giv Gud en chance om søndagen fra 1970, der gav ham et gennembrud i 'seriøse' roller. Filmen var skrevet og instrueret af hans tidligere studiekammerat Henrik Stangerup. I filmen spillede Pilgaard en ung præst i en Folkekirke i krise.Sammen med Poul Reichhardt og Jens Okking ydede han desuden solidt spil i Esben Høilund Carlsens kriminalfilm Nitten røde roser fra 1974.

I 1990'erne var Pilgaard især kendt for sit arbejde med revy og satire. Men hans rolle i Nattevagten fra 1994 markerede et vendepunkt til mere alvorlige roller. I Bornedals thriller spillede han den magtfulde politikommissær Peter Wörmer. Ulf Pilgaards portrættering af magtfulde mænd er fortsat. Bornedal anvendte ham igen i tv-thrilleren Dybt vand fra 1999, her i rollen som en korrupt byggematador.[Han spillede familiens overhoved i Østre Gasværks udgave af Festen.I tv-serien Borgen spillede han i 2010 rollen som erhvervslederen Joachime Chrone, der kan give mindelser om Mærsk McKinney Møller.

Ulf Pilgaard bor i Hellerup. Fra 1970 til 2016 var han gift med Gitte Vibeke Pilgaard (1947-2016). I 2015 udkom erindringsbogen Mit liv som Ulf, hvur Ulf Pilgaard (f. 1940) fortæller om sit liv fra gennembruddet på ABC Teater til sine mere end 30 år i Cirkusrevyen.

Kilde: Wikipedia m. fl.