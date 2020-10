79-årig deler vigtigt råd mod nyt svindelnummer

"Jo bedre vi er til give hinanden gode råd, jo sværere gør vi det for svindlerne," siger en ældre dame fra Gentofte, som onsdag aften blev udsat for et svindelnummer i telefonen. Modelfoto: Adobe Stock Foto: zelwanka - stock.adobe.com

En 79-årig Gentofte-borger blev onsdag aften ringet op af en dansktalende kvinde, som udgav sig for at være fra Nets

08. oktober 2020

Onsdag 7. oktober kl. 19 ringede fastnettelefonen hjemme hos en 79-årig ældre dame i Gentofte.

I røret var en dansktalende kvinde, der både kendte den 79-åriges navn og adresse. Forbløffet over opkaldet, svarede den ældre dame, at det lød som et forhør, og spurgte, hvad det drejede sig om?

Kvinden fortalte, at hun var fra Nets, og det var en hastesag, da der var ved at blive overført 25.000 kr. fra hendes dankort til en konto i Schweiz. Og om det var en overførsel, hun var ved at foretage. Det kunne den ældre dame afvise. Og da kvinden spurgte, om hun havde sit dankort på sig, gik hun straks ud for at finde det i sin taske.

Fire første cifre Med kortet i hånden blev hun bedt om at vende det. Kvinden startede med at sige de fire første cifre på kortet: 4571. Og bad så den 79-årige om sige de næste 12 cifre.

Heldigvis var hun skarp nok til at sige til kvinden, at det kunne hun vel selv gøre, hvis hun havde numrene foran sig. Kvinden prøvede at undvige ved at sige, at det måtte hun ikke.

"Men det må jeg heller ikke," lød svaret prompte fra den ældre dame, som bad om hendes telefonnummer, så hun kunne ringe tilbage til hende.

Også det prøvede kvinden i røret at undvige ved at sige, at hun sad på et akutnummer og ikke måtte udlevere det. Hun kunne kun give nummeret til kundeservice, hvor ventetiden var lang.

Stemmen i røret var god til at svare for sig, hvilket fik den 79-årige til flere gange at tvivle, men hun holdt fast i, at hun ikke skulle udlevere nogle oplysninger.

Til sidste sagde den ældre dame, at hun var i kræftbehandling og ikke længere magtede samtalen. Kvinden svarede ved at lægge på.

Vigtigt råd Som det første ringede den 79-årige til sin bank for at sikre sig, at der ikke var en overførsel i gang.

Da hun fortalte om svindelnummeret, fortalte banken hende, at alle dankort starter med 4571. En oplysning som hun ikke var klar over, og som hun nu ønsker, at andre skal vide, hvis en Nets-svindler ringer dem op.

"Det var dét, at hun kunne sige de første fire cifre, som fik mig til at tvivle. Men nu ved jeg bedre og vil give advarslen videre til andre, som bliver ringet op. Jo bedre vi er til give hinanden gode råd, jo sværere gør vi det for svindlerne," siger hun, som også har anmeldt oplevelsen til Nordsjællands Politi.