Støjen i Gentofte Kommune er blevet kortlagt.

78 høringssvar til støjhandlingssplan: Særligt tre veje nævnes

Økonomiudvalget har sendt Gentofte Kommunes støjhandlingsplan for 2021-2026 videre til behandling i kommunalbestyrelsen. De 78 høringssvar, der centrerer sig om Tuborgvej og Callisensvej, foruden Helsingør-motorvejen, har ikke givet anledning til ændringer

Villabyerne - 24. marts 2021 kl. 06:03 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

11.646 boliger i Gentofte Kommune svarende til 23.074 personer er belastet med et støjniveau på over 58 dB. Der er derfor ikke noget at sige til, at det er et emne, der vækker store følelser. Hele 78 høringssvar har kommunen fået til sin støjhandlingsplan for 2021-2026, der skal endeligt vedtages på et møde i kommunalbestyrelsen mandag 29. marts.

Størstedelen af kommentarerne til planen går på mulighederne for at reducere trafikstøjen i kommunen, og det er særligt tre veje, der nævnes.

Callisensvej Callisensvej i Hellerup er den klart mindste af vejene, og her er det de mange busser, der generer beboerne. Hele 15 høringssvar påpeger en voldsom bustrafik på vejen.

"Vi er meget generede af larmen fra busser på Callisensvej. Vi har boet her i 12 år, og i den periode er antallet vokset eksplosivt. Man kan jo godt forstå, at der er nødt til at køre busser på veje, men at man bare øger intensiteten voldsomt, uden at spørge borgerne, er vi uforstående overfor," lyder det i et høringssvar.

"Jeg har boet på Callisensvej 17 i tyve år. Jeg føler mig i stigende grad generet af bustrafikken, som skaber støj og vibrationer i selve ejendommen. For få år siden var min kone og jeg nødt til at flytte soveværelse, fordi vores hidtidige soveværelse lå ud mod vejen. Men grundet støj og rystelser fra meget tidligt om morgenen (kl 5 - 5:30), har vi ikke kunnet få ordentlig søvn," skriver en anden, mens en tredje tørt konstaterer:

"29 busser i timen forbi min bolig (en bus hvert andet minut) på en villavej er 29 busser for meget."

Gentofte Kommune skriver, at de er i dialog med MOVIA, men at det ikke er muligt at omlægge busruterne. Det skyldes trafikflow ved stationen og mængden af trafik på Hellerupvej.

Linje 1A, der kører med højest frekvens, vil overgå til at være rene elbusser fra juni 2022, og Gentofte Kommune vil arbejde for at fremme overgangen til el på andre linjer også, skriver de.

Tuborgvej Tuborgvej i den sydlige del af kommunen er også genstand for stor kritik. 30 af høringssvarene omhandler Tuborgvej.

Et af dem kommer fra en 10-årig pige.

"Jeg skriver til jer, fordi jeg gerne vil bede om jeres hjælp. Der, hvor jeg bor, er der rigtigt meget støj fra bilerne på Tuborgvej. De larmer så meget, at jeg ikke længere kan falde i søvn på mit eget værelse. De larmer også for meget til, at det er rart at være i vores have. Og jeg vil rigtig gerne have jer til at gøre noget ved larmen fra alle de biler, så jeg igen kan holde ud at være ude hos min kanin," skriver den 10-årige pige, hvis forældre også har indsendt høringssvar.

En mor bosat på Egetoften savner også foranstaltninger, der kan dæmpe støjen.

"Vi er en familie med to voksne og tre børn, som bor på Egetoften - en hyggelig villavej, der løber parallelt med Tuborgvej. Selv med et hus imellem os og Tuborgvej oplever vi støjgener i vores have. Måske det er et vilkår, man må tage med, når man ønsker at bo i Gentofte, men ikke har råd til de dyrere adresser i kommunen? Eller er det? Vi er meget glade for at bo, hvor vi bor, men overvejer at flytte på grund af følgende: Støj og forurening - og derved både fysiske og psykiske sundhedsgener," skriver hun og nævner også trafiksikkerheden på Tuborgvej som et kritikpunkt.

Mange forslag Generelt for høringssvarene om den befærdede vej gælder, at det ikke skorter med forslag til, hvad der kan gøres. Alt fra at sænke hastigheden, lukke af til de tilstødende villaveje med en støjskærm, forbyde tung trafik til at nedgrave eller overdække vejen bliver bragt på banen, men der er kun ét forslag som Gentofte Kommune vil gå videre med. Det er muligheden for at indsnævre Tuborgvej til to spor, et i hver retning.

De nævner som et initiativ, at "konsekvenser for fremkommeligheden for trafikken på Tuborgvej samt trafikmængderne på de tilstødende veje vil blive vurderet i forhold til en indsnævring af Tuborgvej til et kørespor i hver retning."

Ved Helsingørmotorvejen, der er statsvej, vil kommunen fortsat arbejde for, at staten/Vejdirektoratet begrænser støjgenerne, skriver de som et opsummerende svar til de mange høringssvar om motorvejen. De har allerede foreslået Vejdirektoratet, at der opsættes støjværn langs til- og frakørslerne ved Jægersborgvej.

Faktaboks: Gentofte vil benytte sig af forskellige virkemidler for at leve op til målsætningen om at reducere vejtrafikstøjen. Det drejer sig om følgende, skriver de i støjhandlingsplanen:



Bæredygtig mobilitet med fokus på at styrke cyklisme, fremme elbilisme, skabe sammenhæng mellem transportformer herunder kollektiv trafik, udnytte automatisering og understøtte deling af køretøjer



Trafiksanering



Vedligeholdelse / udskiftning af asfalt



Støjreducerende løsninger på facader i forbindelse med kommunale om- og nybygninger



Krav i lokalplanlægningen



