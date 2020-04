Send til din ven. X Artiklen: 75 år: Kirsten Kierkegaard er en fødselar med mange talenter og masser af engagement Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

75 år: Kirsten Kierkegaard er en fødselar med mange talenter og masser af engagement

Fhv. juridisk chef (Copy-Dan) og lokalpolitiker, cand.jur. Kirsten Kierkegaard, Gentofte, fylder 75 år den 3. april.

Villabyerne - 03. april 2020 kl. 07:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kirsten Kierkegaard blev cand. jur. i 1972. Efter et par år som fuldmægtig i Udenrigsministeriet fik hun sin advokatuddannelse hos højesteretssagfører Niels Klerk.

Sideløbende arbejdede hun som sekretariatschef i Dansk Forfatterforening. Dette vakte hendes interesse for ophavsretten, og hun var med til at stifte Copy-Dan, hvor hun derefter blev ansat som juridisk chef. I henved 30 år arbejdede hun for at styrke ophavsmændenes rettigheder, både herhjemme og internationalt.

Kirsten Kierkegaard læste samtidig på universitetet og blev i 1989 cand. mag. i fransk og retorik.

I en lang periode var hun juridisk brevkasseredaktør i ugebladet Femina, og med baggrund i erfaringer herfra har hun skrevet bogen 'Bitch eller martyr' for at få kvinder til at interessere sig mere for deres juridiske rettigheder/pligter i parforhold.

Kirsten Kierkegaard havde siddet i kommunalbestyrelsen i Gentofte for de konservative i 16 år, da hun ved kommunalvalget i november 2013 sagde tak for denne gang for det politiske arbejde.

I alle årene varetog hun det arbejdstunge job som formand for Socialudvalget, hvor hun især havde fokus på sundhedsfremme og forebyggelse for alle aldersgrupper.

Opstillet af borgmester Efter at hun i 1972 som nybagt jurist var flyttet fra Frederiksberg til Gentofte sammen med sin mand, blev hun hurtigt valgt til bestyrelsesformand i en af sine børns børnehave. Siden blev hun medlem af bestyrelsen i den nystiftede Gentofte Teaterforening og kom i menighedsrådet i Gentofte Kirke.

En dag ringede telefonen, da familien Kierkegaard netop var kommet hjem fra sommerferie. Stemmen i den anden ende tilhørte borg­mester Hans Toft, der inviterede til en kop kaffe på rådhuset. På mødet forklarede Hans Toft, at han forgæves havde forsøgt at komme i kontakt med Kirsten Kierkegaard og at han derfor uden hendes accept havde sat hende på listen over konservative kandidater til kommunalvalget.

"Jeg var nummer 11 på listen, så det kunne vel ikke være så farligt. Så jeg sagde ja. Og da valgkampen gik i gang, kunne jeg ikke dy mig. Jeg gav den hele armen og blev valgt ind med næsten 600 personlige stemmer. 'Stemmeslugeren' blev jeg kaldt dengang i Villabyerne," fortalte Kirsten Kierkegaard i et interview med Villabyerne i februar 2013.

Kirsten Kierkegaard, der i dag er medlem af menighedsrådet for Holmens Kirke, er en levende reklamesøjle for Gentofte Kommunes sundhedspolitik. Hun foretrækker cyklen frem for bilen, er flittig i Gentofte Tennis Klub, går til fitness et par gange om ugen og læser italiensk. For så kan hun begå sig, når hun og hendes mand, advokat Axel Kierkegaard, næsten hvert år rejser til Italien sammen med deres tre børn, svigerbørn og 12 børnebørn.

Kirsten Kierkegaard gjorde senest opmærksom på sig selv i offentligheden, da hun i efteråret 2019 sammen med sin mand Axel og vennen professor Ditlev Tamm udgav en bog på Gads Forlag om 'Amalfitavlen', det sæt søregler, der regulerede handlen mellem de italienske bystater i middelalderen.