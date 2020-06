Se billedserie Direktør i Gentofte Kino, Sune Lind Thomsen (tv.), fik hjælp til at samle Lara af filmtekniker Alan Lyman og hendes hidtidige ejer Orla Vestergaard Nielsen. Foto: Jesper Bjørn Larsen

70 mm-film er ren kult - og nu kan de vises i Gentofte Kino

I sidste uge fik Gentofte Kino installeret en 70 mm-filmfremviser, så nu kan biografen vise alle de gamle - og nye - bredformatede storfilm. 70 mm-film er ren kult

Lara er kommet til Gentofte Kino, og det placerer pludselig biografen på det internationale landkort. Måske vil cineaster fra hele verden ligefrem valfarte til Gentofte nu. Ikke så meget for at se Lara herself, men for at se den magi, hun kan fremvise.

Lara, der er opkaldt efter Julie Christies rolle i 'Doktor Zivago' fra 1965, er en 70 mm-filmfremviser produceret i Holland af mærket Philips DP70. Af den gode gamle, uopslidelige, analoge slags, som der kun findes ganske få af i verden. I Danmark er det således kun Imperial, der kan prale med en lignende maskine.

Lara kommer fra en tid, hvor film var noget, der blev rullet ud på en tallerken, inden den i strimler blev fodret til maskinen. Det gør hende til noget af en raritet i en industri, der forlængst er gået over til digital fremvisning, og hun er angiveligt en særligt fin en af slagsen.

"70 mm er det ypperste inden for film. Ganske enkelt. Og Lara er en Rolls Royce inden for 70 mm-fremvisere," siger Sune Lind Thomsen, Gentofte Kinos direktør, der netop har købt Lara af Orla Vestergaard Nielsen, der har ejet (og elsket) Lara siden 1980, hvor han købte hende af Rialto Biografen, der lukkede det år.

Årsagen til, at maskinen hedder Lara er, at den udelukkende viste 'Doktor Zivago' de første to år af sin levetid.

Lovet væk til andre Siden 1980 har Lara arbejdet først i Nørresundby og siden i Aalborg, hvor Orla Vestergaard Nielsen åbnede en foreningsbiograf. Men de senere år har hun været på lager, så selv om det også er en kende vemodigt, er Orla Vestergaard Nielsen mest af alt lykkelig for, at Lara får et nyt liv i Gentofte.

Egentlig var hun lovet væk til en stor biograf i Holland, men så ringede Sune og fortalte, at han havde købt Gentofte Kino.

"Nu vil han nok have en af mine maskiner, tænkte jeg. Jeg kender Sune gennem mange år, han er en rigtig filmentusiast. Hans hjerte banker for film. Og så er størrelsen på den her biograf helt perfekt. Jeg er glad for, at Lara kommer op at køre igen," smiler Orla Vestergaard Nielsen.

"Havde hun forladt landet, var hun aldrig kommet tilbage," indskyder Sune Lind Thomsen.

Men hvad er det, der gør Lara til noget særligt?

"For filmnørder er Lara cremen af cremen. Den mest fantastiske maskine. Selve 70 mm-formatet blev konstrueret i slutningen af 1950'erne af Michael Todd, der var en af Elizabeth Taylors mange ægtemænd. Og Lara blev konstrueret i begyndelsen af 1960'erne," fortæller Orla Vestergaard Nielsen, der er taget hele vejen fra Aalborg for at hjælpe Sune Lind Thomsen med installeringen af den robuste dame på omkring et halvt ton, der lige nu, mens Villabyerne kigger forbi, er skilt ad i mange dele.

Med sig har Orla taget teknikeren Alan Lyman, der efterhånden er den eneste herhjemme, der kan finde ud af at samle en sådan maskine.

Det klassiske format Men hvorfor overhovedet investere i udstyr fra fortiden, spørger vi biografdirektøren.

"70 mm er det bedste analoge filmsystem opfundet nogensinde. Det er som at høre helt friske lp-plader på et rasende godt stereoanlæg! Billedet har en stoflighed, som digitale fremvisere ikke kommer i nærheden af. Hvis man virkelig brænder for film, bliver man også nødt til at vise film i det klassiske format," siger Sune Lind Thomsen, der understreger, at Lara kun er tænkt som et supplement til biografens digitale fremviser. Men et supplement, han vil udnytte fuldt ud, f.eks. med en 70 mm festival til januar, hvor alle de gamle, bredformatede storfilm, som f.eks. 'Lawrence of Arabia' og 'Rumrejsen År 2001', kommer i spil.

Villabyernes udsendte ligner åbenbart stadig et spørgsmålstegn, når det gælder teknikken.

"Hvis du ser en kornmark på en 70 mm-film, så ligner den rent faktisk en kornmark. Den er ikke pixeleret, der er en autencitet i billedet," forklarer Alan Lyman, der faktisk er autodidakt kinotekniker, men som tidligere har arbejdet som operatør i Nordisk Films biografer i 27 år.

"Det er et blødt, dynamisk billede, nærmest organisk," supplerer Orla Vestergaard Nielsen. "Det er også derfor, hvis du ser en stjernehimmel, at den vibrerer lidt."

"Ja, man skal lige vænne sig til, at billedet vugger lidt. Alle 70 mm-film vil da også blive introduceret for publikum af en, der ved noget om det," lover Sune Lind Thomsen.

De tre herrer taler lidenskabeligt og længe om deres fælles passion. De glæder sig til at se Christopher Nolans kommende film 'Tenet', der lige som mange af hans andre film er optaget på 70 mm.

Også Quentin Tarantino har optaget film på 70 mm, f.eks. med sin western 'The Hateful Eight', og den nye James Bond-film 'No Time To Die' er også optaget i det brede format.

Lara skal prøvekøres Det var onsdag, da Villabyerne kiggede forbi, og de tre herrer regnede med, at det ville tage resten af ugen at få samlet Lara og fintunet hende.

"Kan du ikke se, om du kan låne 'Dunkirk' (Christopher Nolans krigsfilm, red.), Sune? Den vil være god at prøvekøre maskinen til," lyder det fra Orla Vestergaard Nielsen, mens kinodirektøren nikker ivrigt.

"Der er kun vist 70 mm-film én gang før i Gentofte Kommune, det var i Villabyernes biograf i Vangede," fortæller Sune Lind Thomsen, der nu donerer sin gamle 35 mm-fremviser til Det Danske Filminstitut.

Mange af de afficionados, der sværger til at se film på en 70 mm-fremviser samler sig hvert år til festivaler i Bradford i England, Krnov i Tjekkiet eller Karlsruhe i Tyskland. Men nu har de fået en ny destination: Gentofte, Danmark.

"Vi plejer at være op mod 350 mennesker. Så spiser vi sammen, går ud og får en øl eller lytter til gæsteforelæsere. Men primært samles vi for at se film, hele dagen lang. Man skal lide for kunsten," smiler Orla Vestergaard Nielsen.

