Tirsdag 3. november lukkede Tjørnegårdsskolen, da 47 elever var smittet med corona. Skolechef Hans Andresen har valgt, at skolen forlænger lukningen til mandag 16. november, i lyset af antallet af smittede er steget til 61. Arkivfoto:

Send til din ven. X Artiklen: 663 elever hjemsendt: Tjørnegårdsskolen holder lukket en uge mere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

663 elever hjemsendt: Tjørnegårdsskolen holder lukket en uge mere

Da smitten i sidste uge ikke stod til at blive kapslet ind på Tjørnegårdsskolen, valgte skolechef i Gentofte Kommune, Hans Andresen, i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, at lukke skolen. Skolechefen har en appel til forældrene

Villabyerne - 11. november 2020 kl. 11:30 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Først var det kun tyskholdet med elever fra 5. og 6. klasse på Tjørnegårdsskolen, der blev hjemsendt. Siden blev alle fire årgange. Men da antallet af smittede elever steg til 47, blev Tjørnegårdsskolen tirsdag 3. november lukket og 663 elever sendt hjem.

Skolechef i Gentofte Kommune, Hans Andresen, er manden som tog beslutningen.

"Vi havde en situation, hvor smitten udviklede sig. Selvom vi kapslede de to årgange ind, blev tallet ved med at stige og spredte sig ud til mellemtrinnet. Vi kunne konstatere, at der var så mange smittede, at det var betænkeligt, og at vi ikke længere havde den kontrol, som vi troede, at vi havde. I dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed valgte vi at lukke skolen i en uge for at få ro på situationen," siger Hans An­­dresen, som tirsdag 10. november kan konstatere, at det var en klog beslutning, da antallet af smittede elever sidenhen er steget til 61.

På grund af smittede og inkubationstiden har Hans Andresen i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed valgt at holde skolen lukket frem til mandag 16. november.

Fodbold også stoppet Bo Ljungdahl, der er far til to drenge i 0. og 5. klasse på Tjørnegårdsskolen, bakker op om skolechefens beslutning.

"Det var fornuftigt af dem at lukke skolen, da smitten spredte sig. En dreng i min søns 0. klasse var også testet positiv," siger han, som også er bestyrelsesformand for Jægersborg Boldklub. Som konsekvens af smittetallet på Tjørnegårdsskolen har de valgt at lukke klubben.

"Foldboldklubben ligger lige ved siden af skolen, hvor der går børn på tværs af klasser og andre skoler, så vi besluttede også at lukke den ned i samarbejde med skolen. Det er ikke logisk at lukke skolen, hvis de fortsætter med at gå til fodbold eller basket," siger Bo Ljungdahl.

Ude af kontrol Hvorfor smitten denne gang ikke kunne holdes nede ved at sende enkelte årgange hjem, tør Hans Andresen ikke svare på.

"Jeg er meget varsom med at udtale mig om, hvad der er sket, men vi kan se, at har man et barn, som er smittet, spreder det sig meget ofte til søskende. Men vi er i meget tæt dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed, så vi kan få et klart billede over forløbet. Lige nu er det svært at sige, om smitten har spredt sig i familien, i fritiden eller på skolen," siger han.

Appel til forældre Imens de 663 elever får fjern­undervisning i hjemmet, bliver Tjørnegårdsskolen gjort hovedrent.

I mellemtiden har skolechefen sendt en indtrængende bøn ud til forældrene om at være opmærksomme på, at de hjemsendte børn skal holde sig væk fra andre aktiviteter.

"Vi kan kun appellere til at følge de samme forsigtighedsregler uden for skoletiden," siger Hans Andresen, som umiddelbart ikke ser en fremtid med færre hjemsendelser.

Smittetal Status mandag 9. november på klasser, der er hjemsendt på forskellige skoler:

Bakkegårdsskolen: 2. årgang, 5.c og elever fra VITO

Dyssegårdsskolen: 9.c

Gentofte Skole: 9. årgang

Gentofte ungdoms Skole: 10. årgang

Hellerup Skole: 8. årgang

Maglegårdsskolen: 6. årgang og gruppeordning Villaen

Munkegårdsskolen: 8. årgang, 9. årgang og 6.z

Ordrup Skole: 8. årgang

Skovgårdsskolen: 3. årgang og 9.e

Skovshoved Skole: 9. årgang samt 0.a, 2.b, 4.b, 6.a og 6.b

Søgårdsskolen: Afdeling C

Tjørnegårdsskolen: Hele skolen

Tranegårdsskolen: 5. årgang



Samlet antal smittede elever:



Der er samlet ca. 90 smittede elever på nuværende tidspunkt - fordelt på Gentofte Kommunes 13 skoler. "Selvom vi har indskærpet over for alle skoler, at de skal spritte af, adskille elever, ensrette og holde dem i små grupper, og de generelt har været gode til at efterleve det, har jeg svært ved at tro, at det her hører op lige med det samme," siger han, som er klar over, at hjemsendelser er en udfordring for forældrene og deres arbejde.

"Hjemsendelser har konsekvenser for forældrene, især for dem med børn i de mindre klassetrin. Men med forårets første bølge er skolerne bedre forberedt, og fjernundervisningen var klar allerede dagen efter, at Tjørnegårdsskolen lukkede," siger Hans Andresen.

Fungerer bedre nu Hjemme hos Bo Ljungdahl belaster det ikke at få børnene sendt hjem.

"Vi arbejder alligevel mere hjemme på grund af corona. Og så synes jeg, at skolen har gjort det godt denne gang i forhold til foråret. Både i forhold til kommunikation og fjernundervisning, som kører meget bedre. Min søn står nu op og møder i skole, som han plejer, bare på teams. Det er næsten mere effektivt end i skolen," siger han.

Hvad gør I jer af forholdsregler uden for skolen?

"Lige nu går vi selvfølgelig ikke til idræt eller har legeaftaler. Vi har isoleret os med to familier, så det bliver begrænset, hvem vi ser," siger Bo Ljungdahl.