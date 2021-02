65-årig kvinde sparket af hundelufter

En 65-årig kvinde fra Charlottenlund blev onsdag mellem kl. 12.40 og 12.45 sparket hårdt på skinnebenet af en ukendt hundelufter.

Kvinden var på Charlottenlund Fort for at lufte sin hundehvalp og ville i den forbindelse skabe afstand mellem hvalpen og en løsgående hund ved at sætte sit ben mellem de to hunde.

Det opfattede ejeren af den løsgående hund, som om kvinden sparkede til hans hund og han reagerede ved at sparke kvinden hårdt på skinnebenet, hvorefter han forsvandt fra stedet, skriver Nordsjællands Politi.