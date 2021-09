58 frustrede forældre i brev til borgmesteren: - Vi får ikke hjælp til vores handikappede børn

Brevet til borgmesteren

Kære Michael FengerVi er en gruppe af forældre til børn med særlige behov og andre med interesse for området, som med glæde har noteret os dit fokus på udfordrede børn i Gentofte Kommune. Vi skriver til dig med et ønske om at indgå i en konstruktiv dialog og efterfølgende samarbejde på området, da vores personlige oplevelser med kommunens forvaltning desværre ikke er særlig positive på et overordnet plan.Blandt problemerne i den nuværende forvaltning kan nævnes:Vores oplevelser støttes af tal på området, hvor omgørelsesprocenten hos Ankestyrelsen på børnehandikap-området i 2020 var 61% for Gentofte Kommune, mens den hos fx Københavns Kommune var på 37%. For en ressourcestærk kommune som Gentofte synes vi ikke, at det er acceptabelt og ej heller tilfredsstillende for dig som borgmester.De langstrakte forløb er opslidende og uoverskuelige for familierne, som i forvejen er belastede af vores børns diagnoserelaterede udfordringer. Ofte ender vi med at måtte bruge betragtelige mængder tid og energi på at kæmpe med forvaltningen, fremfor at bruge vores - og dine medarbejderes - ressourcer i et konstruktivt samarbejde omkring børnenes trivsel.I ventetiden på at få den rigtige støtte/tilbud har vi flere eksempler på børn, der får skole- eller institutionsvægring samt udvikler psykiatriske tillægslidelser som angst og depression. Når dette sker, er der endnu længere til et barn i trivsel og udvikling, og det lægger yderligere pres på familierne både personligt og økonomisk. Ofte ender en af forældrene helt eller delvist udenfor arbejdsmarkedet. Udover de menneskelige omkostninger det har i en familie, medfører det således også et stort økonomisk tab for kommunen i form af tabte skatteindtægter, større udbetalinger til tabt arbejdsfortjeneste, flere aflastningstimer, mere sagsbehandling og listen er desværre uendelig på sigt for barnet, forældrene, kommunen og behandlingen.Vi har et stort ønske om at indgå i en dialog med kommunen og er overbeviste om, at Gentofte Kommune har meget at vinde ved at indgå i et samarbejde med os familier i forhold til at få forbedret forholdene på området.Som et oplæg til videre dialog, har vi gjort os nogle tanker om mulige forbedringer og ændringer i den nuværende forvaltning og de kommunale indsatser, som kunne indgå i en sådan drøftelse, herunder:Vi finder, at ovenstående ligger fint i tråd med dine mærkesager som borgmester, som vi kan læse blandt andet er at skabe forbedringskultur blandt kommunens medarbejdere samt løbende investering i medarbejdere og nytænkning. Desuden håber vi, at vi kan indgå i dialog således, at der kan ske en involvering af kommunens borgere i de politiske processer, som vi kan forstå, at du ligeledes prioriterer højt.På baggrund af dine mærkesager samt din erfaring som formand for Børn- og ungeudvalget håber vi, at du deler vores vision om at gøre Gentofte til landets bedste kommune, også for børn med særlige behov. Vi ser frem til at høre fra dig, og håber at få lejlighed til at uddybe vores visioner for børnehandicapområdet i kommunen ved et møde.