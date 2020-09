55-årig travmand fortsat varetægtsfængslet

Manden, der har tilknytning til Charlottenlund Travbane har siddet fængslet siden slutningen af april.

Han er sigtet for over 100 seksualforbrydelser mod en ung kvinde samt for tre voldtægter mod en anden kvinde. Han fik ved et lukket retsmøde i sidste uge forlænget sin varetægtsfængsling frem til den 6. oktober.