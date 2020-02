3'erne var tre mål bedre end GVI

Han så sit hold komme hurtigt foran 1-0, hvor venstre back Johan Møllenbach kom godt ind i feltet og scorede sikkert. Det lykkedes også for B1903 at bringe sig på 2-0 inden pausen, hvor Thor Thybo fik hovedstødt mellem venner og modstandere. Det lykkedes herefter GVI at reducere til 2-1 inden pausen.

"Vi skiftede mange spillere i pausen, og jeg kan konstatere, at vi i B1903 har fået en bred trup. Vores førsteårs seniorer præsterer rigtig godt og er med til at gøre det rigtig svært for trænerne at sætte holdet," opsummerede en tilfreds træner, der på kunstbanerne ved Lyngbyvej kunne se holdets tredje mål blive scoret af Torbjørn Knudsen, der med venstrebenet sikkert fik sparket fladt forbi GVI's målmand.

"Kan vi holde truppen fri for skader, går vi i B1903 et spændende forår i møde. Her starter KS-sæsonen den 21. marts, hvor holdet skal til Bornholm. Det bliver en svær opstart mod et af topholdene, som er næsten umulige at vinde over på deres bane, men vi glæder os rigtig meget til at komme i gang igen med at spille om point," slutter Thomas Lindhardt.