Se billedserie Foto: Grøn Guide Gentofte Karen Stevnbak Andersen

35 frivillige på arbejde med leer og river ved Gentofte Sø

Høslætlavet var for 14. år i træk i aktion på engen for at sikre den lysåbne natur

Villabyerne - 02. september 2020 kl. 22:50

Der var med 35 deltagere igen stor tilslutning, da Gentofte Sø Høslætlav tirsdag 25. august for 14. år i træk var i aktion på engen vest for søen med leer, høriver og presenninger til at slæbe høet bort med.

Høslætlavet udgøres af frivillige, som slår engen med le og derved sørger for at bevare blomsterfloret af orkideer, vinget perikon, trævlekrone, tvebo baldrian, eng-forglemmigej, eng-kabbeleje, osv.

Høhøsten sikrer, at man fjerner så meget som muligt af de overflødige næringsstoffer, der tilføres naturen fra landbrug, trafik og industri, og som truer den lysåbne natur med tilgroning af høje, kraftige stauder og buske.

Det afslåede hø bliver efterfølgende bragt til kompostering hos Gentofte Kommune.

Tre børn deltog i høslættet i år.

Under høstarbejdet medvirkede ikke mindst børnene til at finde masser af dyr som skrubtudse, butsnudet frø og sumpgræshoppe, der alle er tegn på, at engen gavner arter, der trives bedst i åbne landskaber.

Har man lyst til at blive en del af høslætlavet, kan tilmelding ske til thomas.vikstroem@dof.dk. jesl