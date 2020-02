340.000 kroner til Gentoftes idrætsliv

DIF og DGI's foreningspulje har i 2019 bevilget 340.000 kroner til en række idrætsforeninger i Gentofte Kommune.

Pengene er gået til indkøb af eksempelvis idrætsrekvisitter og til at gennemføre tiltag, der ellers ikke ville være mulige.

"Jeg glæder mig over, at de frivillige kræfter og medlemmerne ude i idrætsforeningerne på den her måde får en hjælpende hånd. Idrætsforeninger er med til at skabe fællesskaber og sunde aktiviteter i alle Danmarks lokalsamfund, og den her pulje bakker op om det gode arbejde i foreningerne," siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.