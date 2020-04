33-årig mand bevæbnet med saks anholdt tirsdag morgen

Det var en dramatisk start på dagen i Fakta, hvor morgenfriske handlende var vidne til et massivt politiopbud, da betjente stormede ind gennem forretningen på Ordrupvej.

Årsagen var, at en mand kort tid for inden havde truet en person med en saks ved Meny på Ordrupvej 60. Efterfølgende var gerningsmanden løbet ind på Ordrup Kirkegård, hvor man mistede ham af syne. Han blev dog spottet igen længere nede ad Ordrupvej, hvor et talstærkt fremmøde af betjente pågreb og anholdt manden på parkeringspladsen ved Fakta.