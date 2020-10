30 år i jazzens tjeneste

Lars Thorborg er en hovedperson i dansk jazz. I 1982 startede han som musikmedarbejder på Montmartre i Nørregade. Senere blev han leder for Copenhagen Jazzhouse, og i de 17 år, han besad den stilling, fik Jazzhouse et godt internationale omdømme. Lars Thorborg har været præsident for Europe Jazz Network. Hans foredrag vil uden tvivl give dig et indblik i jazzens verden, det finder sted den 28. oktober fra kl. 17 til 18.30 på Gentofte Hovedbibliotek.