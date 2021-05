En kontrollør i et S-tog blev ramt af spraymaling. Manden er nu idømt en betinget fængselsstraf. Arkivfoto: Joachim Christensen

Send til din ven. X Artiklen: 29-årig sprøjtede maling på DSB-medarbejder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

29-årig sprøjtede maling på DSB-medarbejder

Det koster en 29-årig mand 20 dages betinget fængsel, at han truede en togkontrollør, der ville stoppe ham i at lave graffiti

Villabyerne - 29. maj 2021 kl. 06:06 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En 29-årig mand er blevet straffet med 20 dages betinget fængsel for at have rettet en dåse med spraymaling mod en DSB-kontrollør og ramt hende med maling. Det fremgår af udskrift fra dombogen ved Retten i Lyngby.

Episoden fandt sted på Jægersborg Station en februartorsdag i år ved 22-tiden.

I et S-tog på vej sydpå fra Hillerød befandt to kvindelige togkontrollører sig, da de så en flok unge mænd i gang med at male graffitti på siden af et tog. De løb ud af toget og hen mod mændene for at konfrontere dem og bede dem holde op. Her skal den 29-årige have sagt "hold dig væk' til den forreste af DSB-medarbejderne og sprøjtet maling mod hende.

Hun forklarede i retten ifølge domudskriften, at hun var i chok og nærmest flygtede tilbage i toget. Hun var blevet ramt på ærmet og brystet.

Understøttet af sin kollegas vidneforklaring valgte retten at dømme den 29-årige mand. Dog ikke for vold, som han var tiltalt for, men for at true med vold.

En af de tre dommere var uenig i, at der var grundlag for at dømme, en anden mente tværtimod, at manden burde modtage en ubetinget straf.