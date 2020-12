273 nye tilfælde af coronavirus i Gentofte

De unge får skyld for meget, når det gælder coronavirus, men det er altså ikke blandt de unge, at smitten lige nu er størst i Gentofte.

I hvert fald ikke, hvis man kigger på de tørre tal for den seneste uge i Statens Serum Instituts rapport over nye Covid-19-tilfælde i Nordsjælland.

Her fremgår det, at der i løbet af den seneste uge er konstateret 273 nye smittetilfælde (364,8 tilfælde pr. 100.000 indbyggere) i Gentofte, og det er blandt de 40-40-årige og de 50-59-årige, at de nye tilfælde især optræder. Med en svag overvægt af kvinder i begge aldersgrupper.

Der er konstateret seks nye tilfælde på fire af Gentoftes plejecentre: to på Jægersborghave, to på Søndersøhave, et på Lindely og et på Ordruplund.