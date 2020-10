27-årig iværksætter fra Klampenborg vil indtage Amerika

I begyndelsen af september annoncerede den danske brillevirksomhed Christopher Cloos et samarbejde med den amerikanske sportsstjerne Tom Brady, der anses for at være verdens bedste quarterback og som i dag er et af USAs mest kendte ansigter.

For nogle år siden tog han turen fra Klampenborg til Californien for at tage en MBA fra Hult International Business School i San Francisco, og allerede inden, han havde nået at få sit diplom fra Hult, kastede han sig ud i det forretnings­eventyr, der blev til brillefirmaet Christopher Cloos.

"Vi har en ambition om, at én million mennesker skal bære vores solbriller i 2025. For at gøre det til en realitet, er vi nødt til at vinde det amerikanske marked, hvilket da også er grunden til, at vi har prioriteret at få et samarbejde op at stå med Tom Brady. Men vi har også en ambitiøs europæisk dagsorden og lancerer i snit et nyt marked med egne hjemmesider om måneden," fortæller Julius Langkilde.