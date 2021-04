23. gang var ulykkens gang

Chancer var der mange af på banen i det mest vanvittige påske-vejr som bød på et remix af sol, sne, snestorm, hagl og til sidst let snefald og sol.

Dermed var scenen sat til en speciel kulisse, hvor gæsterne havde mest at spille for. Og i en hektisk affære, havde gæsterne også gode forsøg.

Jonas Hebo fik en ny chance for at score på straffe, men en vild stime med hele 22 straffescoringer røg sig en tur, da han bankede bolden på overliggeren.

Den manglende scoring betød dog intet i sidste ende, for netop som man var på vej ud i overtiden, afsluttede HIK et indlæg, som efter en redning og en retur endte for fødderne af Frederik Emil Andersen, der klogt brugte indersiden til at sikre sejren.