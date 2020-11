22-årig flygtede fra færdselsuheld

Hellerup En 22-årig mand fra Søborg flygtede søndag aften fra et trafikuheld, som skete klokken 22.55 på Lyngbyvej/Brogårdsvej. Her kørte manden ind i en 27-årig cyklist fra Gentofte, som ved sammenstødet røg op over kølerhjelmen på den 22-åriges bil. Ud fra bilens registreringsnummer fandt politiet frem til den 22-åriges adresse, hvor han blev truffet og sigtet for overtrædelse af Færdselsloven. Det oplyser Nordsjællands Politi.