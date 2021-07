22-årig blev snydt: Fik stjålet sin computer

En 22-årig mand fra Hillerød anmeldte torsdag morgen til Nordsjællands Politi, at han klokken 05.30 var blevet udsat for tricktyveri. Han var kommet gående fra Hellerup Station mod Philip Højmanns Alle med et net indeholdende hans computer i hånden, da to udenlandske mænd i en udenlandsk indregistreret Toyota Corolla tog kontakt til ham for at spørge om vej.