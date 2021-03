21-årig mand løj om at have en pistol liggende i bilen.

21-årig stak politiet dum løgn

Hvad der fik den 21-årige til at lyve om det er uvist, men han fremsagde også en del ukvemsord i retning mod patruljen, hvorfor han blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

Onsdag eftermiddag blev en 21-årig mandlig bilist fra Gentofte vinket ind til siden ved Kildegårds Plads og sigtet for at køre bil uden at benytte sele.

Bare en halv time senere var den på ny gal i trafikken i Gentofte. Her var to mænd ved at komme op og slås. En 31-årig mandlig bilist fra Valby anmeldte til politiet, at en fremmed mandlig bilist var blevet sur på ham i forbindelse med, at de begge havde kørt på Kildegårdsvej ved Gentofte Hospital.

Uenigheden fik den fremmede bilist til at stå ud af sin bil og forsøge at hive den 31-årige ud af sin bil, men dette mislykkedes, hvorefter den fremmede bilist kørte fra stedet.

Ved hjælp af vidneforklaringer og lidt efterforskning lykkedes det at finde den fremmede bilist, en 51-årig mand fra Helsinge, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.