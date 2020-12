Se billedserie Mads Kyed Jensen (i sort spilletøj længst til venstre) blokerer for sin nye klub Verona i debutkampen mod Padova.

209 centimeter Gentofte-dreng til tops i Italien

Efter et år hos UC Los Angeles i verdens bedste ikke-­professionelle volleyturnering, NCAA i USA, skifter Gentoftes egen Mads Kyed Jensen til Italien

Så skifter Mads Kyed Jensen fra Gentofte sin klub ud. Den danske volleyballspiller går direkte ind i sin tilværelse som fuldtidsprofessionel på et hold i den italienske A1 Superlega. Ligaen er trækplaster for de bedste spillere fra hele verden, og der er ofte mere end ét italiensk hold med ved Final Four i volleyballens Champions League.

Den 209 centimeter høje nu 21-årige spiller har indtil skiftet i 2019 til UC Los Angeles altid været i Gentofte Volley.

Han er vokset op i Gentofte, og han var en af de første atleter i Gentofte Kommunes idrætsskole på Bakkegårdsskolen. Efter talrige danmarksmesterskaber for ungdom og et par stykker som senior, skal den danske landsholdsspiller nu i hver kamp spille sammen med og mod nogle af verdens absolut bedste volleyballspillere.

Siden sommeren har han været i kontakt med Verona, og han tog efter sommerpausen i 2020 på grund af Covid-19 ikke tilbage til Los Angeles. I stedet trænede han sammen med Gentoftes ligahold. Da Verona tilbød ham en plads på holdet, skrev han straks under på en to-årig kontrakt. Det er ikke usandsynligt, at det er tæt på den bedste kontrakt, en dansk volleyballspiller nogensinde har fået. Men unge Kyed er beskedenheden selv:

"Det er en drøm, der går i opfyldelse. Jeg er virkelig glad og taknemmelig for at have fået den her mulighed for at spille i Verona. Jeg kan allerede mærke, at volleyballen i Italien og i klubben er på et rigtigt højt niveau, noget højere end, hvad jeg har prøvet før. Jeg er meget spændt på at prøve kræfter med så stærk en liga. Jeg kommer også rigtig fint ud af det med mine holdkammerater og trænere, hvilket er dejligt og vigtigt, når jeg skal bruge så meget tid i hallen og er langt hjemmefra," siger han.

Midt i ligaen Verona ligger placeret i midten af ligaen i øjeblikket med tre sejre og fem nederlag i holdets første otte kampe. På holdet spiller bl.a. bulgarske Matey Kaziyski, som i en årrække har været nævnt blandt navnene på verdens bedste spillere. Men Mads Kyed Jensen skal faktisk spille en anden position end den, han har spillet i alle kampe indtil nu for Gentofte, for det danske landshold og for UC Los Angeles.

"For mig personligt indebærer det også et positionsskifte på banen. Jeg skal nemlig spille diagonal og ikke længere hæver, hvilket bliver en stor omvæltning for mig. Men jeg er sikker på, det nok skal blive godt. Jeg går ydmygt, men selvtillidsfuldt til opgaven, og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang," siger Mads Kyed Jensen.

For de trænere i Gentofte, som har haft med stortalentet at gøre, er det ikke overraskende, at han skal skifte position. Han var og er et kæmpetalent som hæver. Men når han af og til viste prøver på sine evner som angriber på højrekanten til træning, efterlod han det indtryk, at her kunne det blive til endnu mere for supertalentet. Og det mener de åbenbart i Verona.

I Verona kommer Mads Kyed til at kæmpe om pladsen på diagonalen med den 24-årige russer Aleksandr Kimerov, der med sin højde på 215 centimeter rager endnu højere op end den yngre Gentofte-spiller fra Vangede.

Mads Kyed fløj til Verona onsdag 18. november, og han havde debut allerede i søndags mod Padova, som vandt kampen 3-1. Mads Kyed kvitterede med 16 point i sin debut som diagonal for Verona. Jk

