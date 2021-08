Bellevue Teatrets direktør, Pia Jette Hansen, kan fejre 20 års jubilæum som teaterchef. Foto: Christina Hauschildt

20 år i streg med tre teatre på stribe

Bellevue Teatrets direktør har 20 års jubilæum, og du kan være med til at fejre hende for en flad tyver på tirsdag

Villabyerne - 27. august 2021 kl. 13:57 Kontakt redaktionen

Pia Jette Hansen, Bellevue Teatrets direktør, kan i disse dage fejre, at hun i tyve år i streg har siddet ved roret som en af Danmarks mest erfarne teaterdirektører. Først på Holbæk Teater, så på Østre Gasværk Teater og siden 2017 som direktør på teatret i strandkanten.

"Det har været et stort privilegium at få lov til at arbejde på hele tre teatre som direktør. Alle tre teatre har været vidt forskellige fra hinanden. Alligevel har jeg kunnet trække gode erfaringer, masser af netværk og de bedste forestillinger videre med mig - så der er blevet mere teater til alle og skabt gedigne synergier", siger Pia Jette Hansen i en pressemeddelelse fra teatret.

Holbæk Teater kom under Pia Jette Hansens ledelse fra 2001 på kulturens landkort med nyskabende forestillinger om aktuelle emner som pædofili (Kristian Ditlev Jensens 'Det bliver sagt'), arrangerede ægteskaber ('Gidsel'; forestillingen spillede i en bus i trafikken) og Ungdomshuset på Jagtvej ('69' - en rockteaterkoncert). De to sidstnævnte modtog Reumert-priser for henholdsvis Årets Børneteaterforestilling i 2008 og Årets Musikteater i 2009.

Et helt nyt publikum Efter succesen i Holbæk blev Pia Jette Hansen i 2010 direktør for Østre Gasværk Teater, som dermed fik et helt nyt publikum i børn, unge og familier.

Flemming Quist Møllers 'Cykelmyggen Egon' og Lene Kaaberbøls 'Skammerens Datter' blev gedigne succeser. Succes var også overskriften, da det lykkedes Pia Jette Hansen som den første i verden at få rettighederne til at dramatisere Ken Folletts superbestseller 'Jordens Søjler'. 73.000 så musicalen, der blev spillet over flere omgange,

Undervejs var Pia Jette Hansen primus motor for et stort samarbejde med eksterne fonde og bygningens bestyrelse om finansiering på knap 40 millioner kr. og planlægning af ombygning af Østre Gasværks indre, som satte et varigt aftryk på teatret.

Selve byggeriet overlod hun til sin efterfølger, for med sammenlægningen af Østre Gasværk Teater og Republique søgte Pia Jette Hansen i 2017 mod Arne Jacobsens Bellevue Teatret, hvor hun har været siden.

Fortsætter med Follett Her inddrager hun omgivelserne som en naturlig del af repertoiret, eksempelvis i den aktuelle 'Sommerballet Danish Design Monochrome', der peger direkte på Arne Jacobsen.

Ken Follett viste sin tillid ved at tildele Pia Jette Hansen rettighederne til verdenspremieren på en anden af hans store romaner, 'Den Evige Ild', som spiller igen som en koncertversion i foråret 2022.

Den seneste tid har været præget af coronasituationen. Teatret prøvede dog i al tristessen at tænke nyt. Bellevue Teatret arrangerede en drive-in-koncert i Danmark, og Pia Jette Hansen åbnede desuden dørene til et hold scenesultne kunstnere. Det resulterede i en ny, stjernebesat version af Strindbergs Frk. Julie i Thure Lindhardts instruktørdebut.

Tirsdag den 31. august markerer Bellevue Teatret Pia Jette Hansens 20 års jubilæum. Det sker med masser af Dans, Design og Designfilm til en tyver. Det sker fra morgenstunden, hvor dørene er åbne fra klokken 9.30 til 16. jbl

