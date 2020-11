18-årig sigtet for databedrageri og tyveri

En 18-årig mand fra Hellerup er blevet sigtet for databedrageri og brugstyveri, efter han ved 02-tiden natten til fredag skaffede sig adgang til en delebil ved at bruge en anden persons loginoplysninger, og efterfølgende og kørte væk i bilen.

Manden blev standset på Strandvejen, hvor han ud over de ovennævnte sigtelser også blev sigtet for kørsel uden førerret. Han blev taget med på politistationen, hvor han blev afhørt og efterfølgende løsladt. Det oplyser Nordsjællands Politi.