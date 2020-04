17-årig udsat for blotter på Bernstorffsvej Station

Klokken 20.30 søndag anmeldte en 17-årig kvinde fra København, at hun klokken 00.40 var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse på Bernstorffsvej Station. Her havde hun stået og ventet på toget, da en mand kom hen til hende og spurgte, om hun ville se ham uden bukser på. Det svarede kvinden ikke på, men manden lynede alligevel sine bukser ned og blottede sig for hende. Kvinden skyndte sig herefter at stige på toget, mens manden umiddelbart gik hen mod tunnelen.