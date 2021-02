16-årig slog 18-årig ihjel: Så lang er straffen

Dommen faldt tirsdag eftermiddag i Retten i Lyngby over fem unge mænd, der var involverede i et masseslagsmål i Gentofte sidste år, hvor en 18-årig mand mistede livet.

8 år i fængsel. Så lang bliver straffen for den 16-årige dreng, der er kendt skyldig i manddrab.

Ved et aftalt slagsmål i Gentofte i april sidste år brændte han med strømpistol en 18-årig mand og stak ham to gange i brystet.

En 18-årig mand fik to års fængsel for at have stukket drabsmandens 13-årige lillebror med kniv samt for medvirken til at slå, stikke og groft gøre skade på den nu 16-årige drabsmand, der blandt andet fik kraniebrud.

Også tre mænd på nu 18, 19 og 20 år blev dømt for medvirken til det overfald. De fik alle en dom på et års fængsel. To af dem risikerede udvisning, da de blot er kommet til Danmark for fire-fem år siden, men retten valgte at give dem en advarsel.