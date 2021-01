Masseslagsmålet mellem to grupper unge i Gentofte i april endte med, at en 18-årig mand mistede livet efter at være blevet stukket i brystet. En nu 16-årig dreng er tiltalt for drabet, og han har erkendt at have ført kniven, men mener det skete i nødværge. Arkivfoto

16-årig gav dræbende knivstik: Her er hans forsvar

Villabyerne - 29. januar 2021 kl. 10:59 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

Anklager og forsvarere har givet deres afsluttende procedurer i sagen om masseslagsmålet mellem to grupper unge i Gentofte i april sidste år.

Det gik hurtigt og var yderst kaotisk, da et på forhånd aftalt slagsmål mellem to grupper unge udviklede sig fatalt og en 18-årig mand blev dræbt. Retten i Lyngby skal nu tage stilling til om, det var i lovlig nødværge, da en dengang kun 15-årig dreng stak en 18-årig i brystet, så han mistede livet? Den nu 16-årige dreng har erkendt at have ført kniven ved det dræbende knivstik, men det skete i selvforsvar, og han bør derfor frifindes for drab, fremførte hans forsvarsadvokat Mads Kramme ved det seneste retsmøde.

"Han skulle ikke have placeret sig i den situation. Det var torskedumt. Men nu stod han der, og i den situation, hvor voksne mænd på 18 kommer løbende og én stormer frem mod ham med en kniv, der er han berettiget til at forsvare sig selv," procederede han.

"Realiteten er, at det lige så godt kunne være ham, der havde ligget død der på asfalten."

Retssagen nærmer sig sin afslutning og efter at have siddet varetægtsfængslet i ni måneder skal den 16-årige fra Virum snart høre de tre dommere og de seks nævninges dom over ham.

Anklagemyndigheden har tiltalt ham for manddrab og anklager Carina Erdogan afviste, at han kunne dække sig ind under nødværge.

"Konfrontationen var aftalt. Han har haft rig mulighed for at undløbe, det gjorde flere af hans venner, og han har endda forklaret, at de kortvarigt stod stille over for hinanden," lød hendes argument.

Hun fremhævede også, at han havde medbragt våben hjemmefra, og at der ikke var gjort skade på ham, da han stak.

Modsat fremhævede forsvareren den store aldersforskel mellem den drabstiltalte og personerne fra den anden gruppe, hvoraf fire sidder tiltalt for grov vold og overtrædelse af våbenloven i samme sag, ligesom han plæderede for, at det ikke nødvendigvis var et sammenstød med våben, der var aftalt.

"Jeg er enig i, at hvis man har aftalt at skulle slås, så er det svært bagefter at komme og sige, det var nødværge, men i min klients øjne har der været en aftale om noget andet. Jeg tvivler kraftigt på, der var en aftale om, at der skulle stikkes med knive," sagde forsvarsadvokaten.

Drab eller grov vold? Hvis det afvises af retten, at der var tale om nødværge, så skal de tage stilling til, om den 16-årige skal dømmes for drab eller grov vold med døden til følge. Forsvareren mener, der bør være tale om sidstnævnte.

"Han har ikke haft til at hensigt at dræbe. Han er ikke gået målrettet efter at stikke, der har ikke været forudgående udtalelser om, at han ville slå ihjel, så der er ikke forsæt til drab. Der er tale om et fjendskab, der er opstået i løbet af aftenen, og han kendte slet ikke (navn udeladt)," sagde Mads Kramme.

Anklageren fremhævede derimod, at den 16-årige burde have vidst, hvad et knivstik i brystet indebar af risici.

"Jeg tror på ham, når han siger, han ikke ønskede at dræbe. Men det må stå klart for enhver, at når man stikker en person i overkroppen, hvor de vitale organer sidder, så er det overvejende sandsynligt, at personen kan dø. Man har indset muligheden og accepteret det, fremførte hun.

18-årig vil frifindes Også en 18-årig mand fra Gentofte har siddet varetægtsfængslet siden foråret og er udover grov vold mod den drabstiltalte og overtrædelse af våbenloven også tiltalt for at have stukket hans dengang 13-årige lillebror i ryggen. Det mente den 18-åriges forsvarer, Rasmus Sølberg, dog ingenlunde, der var ført bevis for.

"Der er ikke fundet noget som helst våben, der forbinder min klient til her angreb. Tværtimod er der fundet en kniv, hvor hans DNA er på selve bladet og (lillebrorens) på skæftet. Det er ham, der har stukket min klient og efterfølgende er flygtet. Min klient har heller ikke angrebet (den drabstiltalte) på nogen måde. Der er ingen vidner eller tekniske beviser, der viser, at han har været i nærheden af ham, sagde forsvarsadvokaten.

Retten fælder sin dom over de fem tiltalte, hvad angår skyldsspørgsmålet, i næste uge, mens eventuelle strafudmålinger afgøres senere.

