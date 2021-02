Der faldt mandag dom over en 16-årig dreng, der i april sidste år knivdræbte en 18-årig mand med stik i brystet ved et masseslagsmål mellem unge i Gentofte. Arkivfoto: Gry Brøndum

16-årig dømt for drab: brændte 18-årig mand på halsen med strømpistol

Villabyerne - 08. februar 2021 kl. 10:10 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen

En 16-årig dreng er netop dømt skyldig i manddrab ved Retten i Lyngby. Ved et masseslagsmål nær Gentofte Sportspark i april brændte han en 18-årig mand på halsen med strømpistol og gav ham to knivstik, der dræbte ham. Det var retten enige om at dømme ham for. Fem nævninge og alle tre juridiske dommere mente, at den 16-årige havde forsæt til at dræbe, mens én nævning mente, der kun var grundlag for at dømme ham for grov vold med døden til følge. Den 16-årige, der ikke længere har et stort krøllet hår, men er blevet næsten karseklippet, gav ikke udtryk for den store reaktion, men fra tilhørerpladserne brød hans mor i gråd. En 18-årig tiltalt i sagen, der har siddet varetægtsfængslet siden april, blev dømt skyldig i legemsangreb af særlig rå karakter, da han gav den drabsdømtes lillebror et knivstik ved slagsmålet. Han og de tre resterende tiltalte blev dømt for medvirken til grov vold, da de påførte den drabsdømte kraniebrud og flere større skader. Samtlige fem tiltalte blev desuden dømt skyldig i overtrædelse af våbenloven. Forud for retsmødets begyndelse var en række af den dræbtes venner mødt op udenfor Retten i Lyngby iklædt trøjer med teksten 'Retfærdighed for Ali, vi glemmer dig aldrig Ali' og en buket blomster. Også den dræbtes far var der. Markeringen skete for at vise respekt for sin søns liv, forklarede han til Villabyerne.

Sagen kort Et skænderi på Snapchat udviklede sig drastisk, da en nu 16-årig dreng fra Virum og hans lillebror sidste år aftalte at mødes med en gruppe unge for at slås samme aften. Natten til den 25. april på parkeringspladsen ved Jägers skatepark var over 10 unge samlet til det, der endte som et masseslagsmål med dødelig udgang. Den 16-årige var bevæbnet med kniv og en strømpistol, som han brugte mod en 18-årig mand, der mistede livet. Fra den dræbtes gruppe har fire unge mænd siddet på anklagebænken i samme sag tiltalt for med knive, en økse og et slagvåben at have stukket og slået den 16-årige i hovedet og på kroppen, så han pådrog sig kraniebrud, blod- og væskeansamlinger i hovedet, skader ved øret og en skade ved knæet. Også de medbragte våben til slagsmålet. Under retssagen er det blevet gennemgået, at der ikke var tale om et forudgående fjendskab mellem parterne. Det hele udsprang af skænderiet på Snapchat, der udviklede sig. Den 16-årige fik flere jævnaldrende og yngre venner til at tage med til parkeringspladsen, hvor han gav dem våben. To stak dog af med det samme, og to andre opholdt sig i en bil undervejs. Vennerne har i retten fortalt, at de slet ikke vidste, der skulle finde en slåskamp sted.

Anbragt siden han var 8 år Den 16-årige har været anbragt udenfor hjemmet, siden han var otte år gammel. Allerede i børnehaven havde han sociale vanskeligheder. Han vurderes i en retspsykiatrisk erklæring til at være normalt begavet, men med adfærdsmæssige problemer, ligesom han er umoden. Han har svært ved at forholde sig til egne og andres følelser. Han blev vurderet egnet til straf og er hverken sindssyg nu eller var det på gerningstidspunktet i april. Det forventes, at straffen for de fem tiltalte bliver udmålt i løbet af de to næste dage.

