Se billedserie I forbindelse med skolens 150-års fødselsdag er der udgivet et festskrift med nedslag i skolens historie og anekdoter fra tidligere elever og lærere.

150 år: Moderne privatskole med respekt for traditionerne

Der har været små og store udfordringer i Kildegård Privatskoles 150 år lange historie. Men lige nu er skolen mere populær end nogensinde

05. november 2020

Det er 150 år siden, at Comtesse Thusnelda Moltke den 1. november 1870 oprettede sin 'Borgerskole for Pigebørn', der siden er blevet til 'Kildegård Privatskole'.

Her har personligheder som Per Arnoldi, Hanne Boel og Svend Auken haft deres skolegang.

Men som så mange andre steder lægger corona lige nu en dæmper på festlighederne. Alligevel er der masser at glæde sige over på Kildegård Privatskole. For siden man for ti år siden tog den drastiske, men også nødvendige beslutning at lukke gymnasiet, så har skolen kun haft fremgang, og i dag er kapaciteten fuldt udnyttet, og de har elever på venteliste.

En del af skolen Hans Kristensen er leder for Kildegård Privatskole. Den er nærmest en del af hans DNA. Han startede selv som elev på skolen i 8. klasse tilbage i 1974. Og fik fem år senere studenterhuen på samme sted. I 1986 fik han ansættelse som lærer og i 1997 blev han leder for grundskolen.

På det tidspunkt led gymnasiet, og økonomisk ramte det også grundskolen. I 2003 valgte Hans Kristensen derfor selv at sige op og prøve kræfter med noget andet. Han kom til Trørødskolen i Holte, hvor han var i en årrække. Men da Kildegård Gymnasium tog den svære beslutning at lukke gymnasiedelen, kom Hans Kristensen tilbage for at stå i spidsen for det, der nu slet og ret hedder Kildegård Privatskole. Det var i januar 2006. Og der var masser af udfordringer at gå i gang med.

Vigtige værdier Skolen var økonomisk trængt. Gymnasieafdelingen var lukket på grund af elevmangel, og i grundskolen var klassestørrelser på 17-20 elever efterhånden mere reglen end undtagelsen. I et forsøg på at få ny inspiration indkaldte skolen i 2009 til et møde, hvor en af de fremmødte forældre var brandingekspert Morten Gjøl.

Han havde i mange år arbejdet med virksomhedskultur og værdier, og han mente ikke, at der var behov for at lave skolen om. Der var mere behov for tydeligt at definere, hvad det var for en skole.

Året inden havde Kildegård Privatskoles medarbejdere sat ord på skolens grundlæggende værdier - professionalisme, dannelse, trivsel, kreativitet og traditioner - og nu handlede det om at få dem beskrevet, nuanceret og omsat i praksis.

Morten Gjøl, skoleleder Hans Kristensen og viceskoleleder Hanne Mortensen, som dengang var lærer på skolen. De tre kastede sig ud i en intensiv proces, hvor alle sider af de fem kerneværdier blev vendt og drejet.

Mange måneders arbejde mundede i 2010 ud i en profilfolder på 24 sider, hvor alle ord, sætninger og kommaer var valgt med omhu. Lige siden har skolens elever hvert år arbejdet med at lave plakater, postkort og på andre måder forholdt sig til og sætte egne ord på skolens værdier.

Vi er heller ikke langt henne i samtalen, før end folderen bliver hevet frem og lagt på bordet.

Det er tydeligt, at de klare rammer for skolen har spillet en afgørende rolle for både lærere og elever.

En af kerneværdierne er professionalisme, der blandt andet betyder, at lærerne underviser i deres speciale.

"Vi har for eksempel en lærer, der kun underviser i tysk. Da jeg selv underviste, havde jeg kun fysiktimer," siger Hans Kristensensen.

"På den måde får lærerne virkelig mulighed for at dyrke deres faglighed."

Klare forventninger I dag har skolen udnyttet sin kapacitet fuldt ud. Skolen har to spor fra 0.-5. klasse, fire spor i 6. klasse og seks spor i udskolingen fra 7.-9. klasse. Samlet set 850 elever - de fleste af dem fra Gentofte Kommune, og Hans Kristensen har haft en personlig samtale med hver og en. Faktisk er det noget af det, han bruger en stor del af sin tid på.

For det er vigtigt, at både elever og forældre ved, hvad de går ind til.

"De skal ønske at lære noget, og de skal have lyst til at gå her," siger Hans Kristensen.

Han synes generelt, at der er højt til loftet, men understreger, at der selvfølgelig er grænser for, hvad skolen vil acceptere. For som privatskole har de den sanktionsmulighed, at de kan smide en elev ud.

"Det ved eleverne, og det ved forældrene, derfor er det også vigtigt, at de ved, hvad det er, vi forventer, inden de starter på skolen," siger Hans Kristensen.

"Men fordi vi har arbejdet så seriøst med vores værdier, så er der en fælles fremdrift. Eleverne ved, at de er her for at lære noget," siger han.

Og skulle de have glemt det, så kan Hans Kristensen med god ret minde dem om, at de selv har valgt det.

Festen er udskudt I disse dage skulle skolen have emmet af fest. Men det er der ærlig talt ikke meget af i disse coronatider, og fredag fik Hans Kristensen den første melding om, at en lærer var smittet med corona, og han måtte sende tre klasser hjem i karantæne.

Ikke den sjoveste måde at fejre sin 150-års fødselsdag på. Så foreløbigt er festen udskudt til næste år.

SKOLENS HISTORIE Den 1. november 1870 oprettede Comtesse Thusnelda Moltke sin "Borgerskole for Pigebørn". Det var en skole uden eksamen - og altså kun for piger.

I 1873 blev fru Elise Bay ansat. Hun havde en adoptivsøn, der skulle i skole, og han blev den første dreng på skolen. Der blev derefter optaget nogle få brødre til piger, der allerede gik på skolen, men da en fællesskole dengang var et ukendt begreb, oprettede "De to damer" den 1. september 1882 en drengeskole med fru Bay som leder.

De to skoler, der havde fælles bestyrelse, forblev to skoler, også efter de i 1895 fik én fællesbygning i Østersøgade. Drengeskolen kom til at hedde "Østersøgades Gymnasium" (ØG), mens pigeskolen fortsat hed "Comtesse Moltkes Pigeskole" (CMP).

I 1913, da Comtessen Moltke fyldte 70 år, blev skolernes fremtid sikret gennem oprettelsen af "Institutionen E. Bays og Th. Moltkes skoler". Men altså stadig som to kønsmæssigt "delte" skoler hver med sit eget navn. Først i 1947 blev pigerne, som indtil da "kun" kunne få realeksamen fra CMP, optaget i gymnasiet på ØG.

I 1950´erne drøftedes det at slå de to skoler sammen til én under navnet Østersøgades Gymnasium

Resultatet blev, at man købte grunden på Kildegårdsvej 87 og opførte skolen, som fik navnet "Kildegård Gymnasium". Bygningerne i Østersøgade blev solgt, men fungerer stadig som skole, "Bordings Friskole".

I 2005 blev gymnasieafdelingen lukket. Den tilbageværende skole fik navnet Kildegård Privatskole og fastholdt profilen som en gymnasieforberedende grundskole med elever fra børnehaveklasse til 10. klasse.