En 14-årig dreng blev mandag aften på Mindevej stukket med kniv i lysken. Han er uden for livsfare. Foto: Rodney Aarup

14-årig stukket med kniv - gerningsmand anholdt

Et skænderi mellem to 14-årige drenge udartede sig mandag aften i Dyssegård voldsomt, da den ene trak en kniv og stak den anden i lysken

En 14-årig dreng fra København blev mandag aften klokken 19.37 stukket med kniv i forbindelse med, at han var mødt op på Dyssegård Station for at drøfte en uoverensstemmelse med en 14-årig dreng fra Søborg, oplyser Nordsjællands Politi.