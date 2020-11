Se billedserie Gustav Funder Hoppe har skabt internetvirksomheden ?Few Numbers?. Pressefoto

Send til din ven. X Artiklen: 13-årige Gustav brugte hjemmeskole til at skabe webshop Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

13-årige Gustav brugte hjemmeskole til at skabe webshop

13-årige Gustav Funder Hoppe fra Gentofte har skabt internetvirksomheden 'Few Numbers'

Villabyerne - 13. november 2020 kl. 18:31 Kontakt redaktionen

Tv-programmet 'Løvernes Hule' og en nedlukning af Danmark på grund af corona - ja det er det, der fik startet virksomheden 'Few Numbers'.

Det er Gustav Funder Hoppe på 13 år, der har startet internetvirksomheden med hjælp fra Rikke Funder Hoppe, der er mor til Gustav.

'Few Numbers' designer kvalitetstøj og accessories i nummereret limited edition. Idéen og konceptet til 'Few Numbers' blev allerede grundlagt i 2002. Her blev det første dk-domæne købt, og logoet og det grafiske udtryk blev udviklet, fortæller Rikke Funder Hoppe.

Virksomheden og idéen bag var dengang et lille hobbyprojekt, hvor Rikke Funder Hoppe og en veninde lavede serigrafitryk på toppe og tasker. Årene gik, og 'Few Numbers' blev lagt i glemmebogen indtil Gustav i starten af 2020 fik idéen til at kaste sig over iværksætteriet.

"Idéen til den lille startup blev sået, da Gustav begyndte at se 'Løvernes Hule' sidste år og har siddet klistret til skærmen ved samtlige episoder," fortæller Rikke Funder Hoppe og fortsætter:

"Gustav fik lov til at bestille vareprøver hjem for at checke om kvaliteten på t-shirts, hoodies med mere var i top. Jeg har en del års erfaring fra tekstilbranchen, og vi var heldigvis begge enige om, at produkterne i 100 procent økologisk bomuld var en sikker vinder."

Corona gav tid Da Covid-19 ramte Danmark, og der pludselig var hjemmeskole og en masse ekstra tid foran skærmen, blev der tænkt kreative tanker.

Der blev blandt andet designet tre t-shirts med fokus på det vigtige budskab: vis samfundssind. I 13 års fødselsdagsgave ønskede Gustav sig tilskud til opstart af webshop, og i løbet af et par uger var han klar med sin webshop, og de første ordrer tikkede ind.

Gustav har været rundt på sin cykel og afleveret samples til en række fremtrædende erhvervsmænd og -kvinder, og flere af dem har postet billeder iført deres 'Few Numbers'-t-shirt. Og selvfølgelig har nogle af de store løver hver fået deres første 'Few Numbers' t-shirt med håndskrevet nummeret label.

Webshoppen kan findes på www.fewnumbers.dk.

Jk