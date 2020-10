11 bilister fik klip i kørekortet

Der var en del bilister, der søndag formiddag måtte trille hjem fra Ørnegårdsvej med et klip i kørekortet. Her havde Nordsjællands Politi nemlig opstillet en fartkontrol på strækningen Ørnegårdsvej/Lyngbyvej. Fartkontrollen blev gennemført søndag mellem klokken 10.15 og 10.40. I den periode nåede politiet at give 11 sigtelser og 11 klip i kørekortet til bilister, som trådte for hårdt på speederen.