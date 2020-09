10.000 til Rosenly fra Sankt Lukas Stiftelsens Venner

Kl. 19, forud for Generalforsamlingen, har foreningen inviteret lederen af krisecentret Rosenly på Sankt Lukas Stiftelsen, Inge Steenberg, til at fortælle om institutionen.

"Dette års donation fra Venneforeningen på kr. 10.000,- er tildelt Rosenly, som har ønsket sig en ny cykel og to cykelanhængere – et stort ønske fra beboerne, da der er behov for en god mulighed for transport for institutionens mindre børn rundt på Sankt Lukas Stiftelsen," skriver formand for bestyrelsen Nina Berrig.

Steff