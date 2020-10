Anders Bytoft foran forretningen på Gentoftegade 36, der ligger gemt bag hækken. Foto: Jesper Bjørn Larsen

100 års jubilæum for lokalt bedemandsfirma: "Man skal være god til at høre det, folk ikke siger"

"Anders Bytoft har oplevet lidt af hvert i de godt 15 år, han har ejet 'Gentofte Begravelsesforretning af 1920', der som navnet antyder har 100 års jubilæum i år. Én ting påvirker stadig

Da Anders Bytoft mistede et nærtstående familiemedlem i begyndelsen af dette årtusinde, fik familien oven i sorgen en dårlig oplevelse med bedemanden. Mødet med ham var stift, upersonligt og akavet.

'Det må jeg kunne gøre bedre', tænkte Anders Bytoft, der satte sig ind i, hvad det kræver at slå sig ned som bedemand. Stor var hans forundring, da han opdagede, at det faktisk ikke kræver spor. Hverken en uddannelse eller en autorisation.

Han insisterede på at lære faget fra bunden, så han gik i lære hos Roholl, en gammel bedemandsforretning i Valby. Som 30-årig overtog han 'Gentofte Begravelsesforretning af 1920' på Gentoftegade 36. Det er 15½ år siden.

"For at blive en god bedemand, skal man være god til mennesker. Man skal virkelig lytte til dem. Og høre det, de ikke siger. Det er måske kun to gange i sit liv, man har brug for at tale med en bedemand. Folk er slet ikke forberedte og ved ikke, hvad mulighederne er. De tror måske, at det bare handler om at købe en kiste og en urne. Men det handler jo om så meget mere end det. Det handler om, hvordan man ønsker at sige farvel, og der er ikke noget, der er rigtigt eller forkert. En begravelse kan være mange ting, og man må aldrig bare tilbyde en pakkeløsning," siger bedemanden, hvis forretning altså fylder rundt i år.

I de godt 15 år, Anders Bytoft har været bedemand, har han håndteret tæt på 5.000 begravelser. Når man spørger ham, om der er en begravelse, der stikker ud, bliver hans blik kun kortvarigt fjernt.

"Der var skuespilleren, der havde skrevet ned, at det skulle være en stor fest. Så det var med østers, tatar og champagne..."

Kisten stod i stuen, mens deltagerne slukkede sorgen i de dyre dråber - en sidste fremkaldelse, fristes man til at sige - og så blev kisten til sidst båret ud gennem haven til den ventende rustvogn.

Båthorn i kisten Anders Bytoft fortæller også om manden, der ringede hvert år - stort set på samme tidspunkt - for at sikre sig, at Anders havde den helt rigtige sarkofag på lager.

"Da det så endelig blev tid til at begrave ham, havde han bedt om, at han fik et stort båthorn med i kisten. Hvis han nu ikke var helt død, kunne han alarmere os. Og vi havde også måttet love ham, at vi ikke slukkede lyset i kapellet så længe, han stod der. Det er vigtigt at vise respekt for folks ønsker. Og så længe det er inden for lovgivningen, så imødekommer vi dem altid," fastslår Anders Bytoft.

Af andre effekter, folk har bedt om at få med på den sidste rejse, nævner han i flæng: golfkøller, løbesko, tennisketchere.

Og så var der bilforhandleren, der bad om at få en stor Mercedes-stjerne sat på kisten, for det mærke havde han altid været tosset med.

"Der var også en mand, der bad om at få installeret en dørspion i alle sider af kisten, så han kunne følge med i, hvem der kom til hans begravelse. Da sønnerne hørte det, var det med til at løfte stemningen," smiler bedemanden.

Søger et spillerum Tendensen inden for begravelser er en siven væk fra Folkekirken, fortæller Anders Bytoft. Folk søger i stigende grad ned i kapellet, hvor der er lidt mere spillerum end inde i kirken. Faktisk bogstaveligt talt.

"Mange har særlige ønsker til musikken, og nogle præster vil stadig kun lade orglet spille," forklarer han.

En anden trend inden for begravelser - eller bisættelser, som det jo faktisk er i vore dage, hvor 98 ud af 100 vælger at blive brændt - er bæredygtighed. Folk går i stigende grad op i, at kisten er lavet af et materiale, der kan brændes uden at udlede for meget CO2, f.eks. bambuskister.

Vænner sig aldrig til børn Selv om Anders Bytoft, der også ejer en bedemandsforretning i Søborg, efterhånden er en rutineret bedemand, er der én ting, han aldrig vænner sig til: Begravelsen af børn.

"Det tror jeg ikke, jeg vænner mig til nogensinde. Det er de begravelser, jeg tager med mig hjem. Men jeg har heldigvis en supergod kollega i Nordre Frihavnsgade, jeg altid ringer til, når det sker. Der er nogle ting, man ikke kan vende med konen. Det er langt bedre at tale med en kollega, der har prøvet det selv," siger Anders Bytoft, der indrømmer, at den slags begravelser påvirker hans nattesøvn.

"Som bedemand kan du virkelig gøre en forskel, hvis du vil. Hvis du har mod på at give noget af dig selv, så får du noget igen. Du kan ikke gøre noget ved folks sorg, men du kan tage en byrde af deres skuldre. Jeg plejer at sige til folk, at hvad de har lyst til at give fra sig, tager vi gerne imod. Og jeg bliver altid glad, når folk siger, 'det var jo slet ikke så slemt, som jeg havde frygtet', når de har været hos mig."

Når nu hans forretning fylder 100 år, vil Anders Bytoft da gerne vide lidt om dens fortid, men han ved absolut intet om den oprindelige ejer og stort set intet om de øvrige tidligere ejere.

"Jeg kan kun gå to led tilbage. Jeg købte forretningen i 2005 af Jimmy Rasmussen. Før det var det en mand, der hed Jensen, der ejede forretningen. Det eneste, jeg ved om ham, er, at han havde en 'død' arm. Det må have været svært at være bedemand med en 'død' arm," smiler Anders Bytoft, der er meget interesseret i at se gamle billeder, historier eller dokumenter fra forretningens lange historie, hvis nogle af Villabyernes læsere skulle ligge inde med den slags.

Man kan skrive til Anders Bytoft på anders@bytoft.net.