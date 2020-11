Mette Marcussen i forretningen på Rådhusvej 3 i Charlottenlund.

Send til din ven. X Artiklen: 100 års erfaring i ny guldsmedeforretning i Charlottenlund Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

100 års erfaring i ny guldsmedeforretning i Charlottenlund

Torsdag åbner Marcussen Guldsmedeforretning på Rådhusvej i Charlottenlund, og det er rutinerede kræfter, der står bag

Villabyerne - 18. november 2020 kl. 16:10 Af Signe Steffensen Kontakt redaktionen

Mette Marcussen, der nu åbner guldsmedeforretning i Charlottenlund, er tredje generation i den 100 år gamle ur- og guldsmedeforretning Marcus Marcussen og Søn, der ligger i Næstved.

Det lå ellers ikke i kortene, at Mette Marcussen, som oprindeligt er handelsuddannet i tøjbranchen, skulle overtage guldsmedeforretningen, men hvis ikke Mette ville overtage den, skulle butikken sættes til salg.

Inden den drastiske beslutning skulle tages, aftalte far og datter dog, at Mette Marcussen skulle give det en chance, så hun gik i lære i forretningen.

Hun blev hurtigt så glad for jobbet og havde så mange gode ideer til udvikling af butikken, at generationsskiftet i 2003 blev en realitet.

Som 40-årig overtog Mette Marcussen familiedynastiet.

Lokalkendt Selvom forretningen ligger i Næstved, har Mette Marcussen de seneste 31 år boet i Charlottenlund sammen med sin mand Carsten Madsen og parrets søn Gustav Marcussen, der også er på vej ind i familiefirmaet.

Derfor kender hun området særdeles godt, ikke mindst Rådhusvej 3, hvor Anni Backhausen i næsten 40 år har solgt og repareret smykker.

De to har gennem årene samarbejdet, og hos en leverandør hørte Mette Marcussen, at forretningen i Charlottenlund var til salg.

"Jeg ringede til Carsten og sagde, at hvis vi havde været lidt yngre, kunne det være interessant," fortæller Mette Marcussen.

Men han havde slet ikke Mettes forbehold. Hans umiddelbare reaktion var: "Hvad er problemet? Den har en perfekt størrelse," og sønnen Gustav satte trumf på, da han sagde:

"Det ligger da lige til højrebenet."

Flere forhindringer Helt så legende let har overtagelsen dog ikke været, for familien har haft gang i en omfattende renovering, og ikke mindst Carsten og Gustav har lagt masser af timer og knofedt i arbejdet med at opdatere butikken. Men optimismen og glæden ved den nye forretning er intakt.

"Vi havde håbet på at kunne åbne i uge 43. Men det har taget lidt længere tid end planlagt, fordi vi har åbnet op til den bagerste del af forretningen, hvilket har krævet byggetilladelse. Og så må vi bare erkende, at alting tager lidt længere tid i de her coronatider," siger Mette Marcussen.

Men nu er tæppet lagt, og de sidste detaljer ved at være på plads, så i denne uge er de klar til åbning.

Gaver til enhver lejlighed Sortimentet er nøje udvalgt og henvender sig til alle generationer. Her finder man både fine fødselsdagsgaver og gaver til bryllup eller barnedåb.

Der bliver blandt andet indrettet en særlig Georg Jensen-shop i forretningen. Men Mette Marcussen fremhæver også et mærke som Ann Sindlev Jewelry, som forretningen er eneforhandler af i Danmark.

"Det er lidt sjovt, fordi hendes niece, bloggeren Emilie Sindlev, lige nu er med i 'Vild med dans' og ofte bærer hendes smykker," siger Mette Marcussen.

Ud over at købe nye smykker, bliver det også muligt at få foretaget reparationer af smykker. I kælderen er der et guldsmedeværksted, hvor man kan få repareret en knækket kæde eller ombetrukket en perlekæde. Skal armbåndsuret have skiftet batteri, er det også en service, de yder, og på sigt vil forretningen også tilbyde at lave huller i ørerne.

God start Mette Marcussen har allerede fået en varm velkomst, selvom forretningen endnu ikke er åben, da Villabyerne lægger vejen forbi.

"Folk har været søde og meget nysgerrige. Så snart vi træder ud af butikken, falder vi i snak med tidligere kunder hos Anni Backhausen og venner og bekendte fra skolen og tennisklubben, der synes det er sjovt, at vi nu åbner forretning i Charlottenlund. Det er noget af det hyggelige ved at åbne forretning i et område, hvor vi selv bor," siger Mette Marcussen.