Se billedserie Synet, der mødte beboerne, efter de hørte et brag fra gaden. Privatfoto

100-årig ikonisk bænk totalsmadret

Svanebænken har været et kendemærke for hjørnet af Edelgave Allé og Baunegårdsvej. Lige indtil lørdag aften

Villabyerne - 06. juli 2021 kl. 11:45 Af Kathrine Albrechtsen Kontakt redaktionen

Hvinende bremser og et kæmpe brag lød lørdag 3. juli kl. 22 fra hjørnet af Edelgave Allé og Baunegårdsvej og fik 25 mennesker til at stimle sammen ude på gaden.

Her mødte dem et sørgeligt syn. Den ikoniske svanebænk, som i mere end 100 år har haft sin plads, var smadret til ukendelighed.

Flemming Wolthers Nielsen bor i huset, som bænken tilhører.

"Det er en ikonisk bænk, som specielt børn sidder på. Det var lykkeligt, at der ikke sad nogen på bænken den aften. Folk var virkelig rystede over, hvad der var sket. Hvordan kunne man ramme den så voldsomt?," siger han til Villabyerne.

Eneste skygge af gerningspersonen, som skyndte sig at køre væk fra stedet, var en nummerplade og en kofanger, som afslørede, at der var tale om en GreenMobility-lejebil. En genbo sporede senere bilen, der holdt på Gyldenholms Allé, men uden spor af føreren.

"Min første tanke var, at jeg håber, at den kan blive genopført igen. Svanens hals blev kastet ind i haven, og det er nogle forholdsvis store stykker, så det er muligt. Men det kan godt blive et langt og sejt træk at få skaden dækket. Det er bilens ansvarsforsikring, som skal dække det, så jeg håber, at GreenMobility lægger pres på føreren til at betale," siger Flemming Wolthers Nielsen.

Forsikringssag på vej Hos GreenMobility er man opmærksom på sagen og er enormt trist over, at en af deres lejere har kørt den ikonisnke bænk i stykker, siger Chief Marketing Officer i GreenMobility, Steffen Frølund, til Villabyerne.

Han fortæller, at føreren af bilen rapporterede intet om ulykken til GreenMobility, så det var en nattevagt, som lørdag aften blev opmærksom på, at bilen havde været involveret i et uheld.

"Men vi kan selvfølgelig hurtigt se, hvem som har lejet bilen, og der kører naturligvis en forsikringssag mod lejeren af bilen. Vi tager meget alvorligt på folk, som kører vanvittigt, fulde eller lignende i vores biler. Eller bare stikker af fra en hændelse uden at rapportere det. Så udover skadessagen, så er vedkommende naturligvis også blokeret fra at kunne leje en GreenMobility-bil igen nogensinde. Vi er også i dialog med politiet om sagen i det omfang, det er nødvendigt for at opklare forholdene," siger Steffen Frølund, som sætter stor pris på tip fra lokale borgere, hvis lejere af deres biler kører råddent eller laver ulovligheder.

"Alene det at have set en bil et givent sted eller tidspunkt, er nok til, at vi kan finde frem til lejeren. Og vi er lykkelige for at få låst de her kunder ud af vores system," siger han.