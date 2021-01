Se billedserie Hvad skal du vælge af studieretning? Her er ti gode råd.

10 hurtige tip: Det skal du vide, inden du vælger studieretning

Torben Theilgaard er centerleder i Studievalg Danmark. Her klæder han dig på til at vælge den rette studieretning med 10 gode råd

Villabyerne - 05. januar 2021 kl. 16:00 Kontakt redaktionen

:

1. Brug din mavefornemmelse

Det vigtigste råd er, at du mærker efter, hvad du har lyst til at læse. Du skal ikke føle dig presset til at vælge en studieretning, der ikke lige er dig. Du kommer højst sandsynligt ikke til at gennemføre den.

2. Tænk ikke fem år frem Verden ændrer sig konstant, og mange skifter retning i livet.

Vælg det, du har lyst til lige nu, så kan du altid bygge ovenpå med noget helt andet.

Slå dig løs og vælg noget, der lyder interessant.

3. Spørg dig selv, hvad du er god til

Tænk over, hvad du er god til i dit liv? Hvad kan du lide at lave? Hvad er interessant for dig? Er du god til at organisere? Er du god til at få ting til at ske? Håndterer du nemt konflikter? Eller holder du altid hovedet koldt?

Skriv gerne alt ned, så du kan få et overblik over dine styrker. Spørg gerne et par venner eller familie til råds.

4. Tænk over, hvordan du er som person

Er du opfindsom og idérig? Bliver du nemt nervøs eller angstfyldt? Er du en god teamspiller?

Dine personlige egenskaber - gode som mindre gode - er mindst lige så vigtige i forhold til dit studievalg og fremtidige arbejde.

5. Glem forventningerne Din uddannelse og dit fremtidige job, handler om DIG.

Det er dig, der skal tage på arbejde hver dag og dig, der skal føle en mening med det, du laver - ikke din mor eller dit netværk.

6. Spørg dig selv, hvor teoretisk din uddannelse skal være

Skal den være hands on og tæt på virkeligheden eller mere akademisk?

Vil du udelukkende have viden ind i hovedet, eller vil du også gerne gøre noget med teorien i løbet af din uddannelse?

7. Vær ikke bange for at lukke muligheder

Mange af uddannelserne er i dag så tværfaglige, at du kan skræddersy din helt egen retning. Så du kan stadig have mange muligheder åbne.

8. Undersøg alle muligheder Tag til så mange åbent hus-arrangementer, du kan finde tid til og tal med de studerende.

Det giver dig en følelse, hvad der er helt rigtigt for dig.

9. Gør brug af studievejledere, før du vælger retning

Det er vigtigt, at du får en idé om, hvad de forskellige uddannelser faktisk kræver af dig og hvor lang tid, du f.eks. skal bruge på at lave lektier i din fritid.

10. Nyd det og pas på dig selv Nogle bliver ramt af præstationsangst over ikke at kunne gennemføre studiet.

Tal med familie, venner og studievejledere. Lad være at isolere dig - der er ingen skam i at tale om det.