Tag til byernes By - Paris med Flemming André Philip Ravn

For kort tid siden udkom bogen 'På sporet af det moderne Paris' på forlaget Mellemgaard. Den er skrevet af Flemming André Philip Ravn og Jørgen Refshauge, begge lektorer og tidligere kolleger. Sammen har de to tidligere udgivet bogen 'Irland under huden' om irsk historie og identitet.

"Parisbogen, der er på hele 382 sider, er en illustreret kulturbog, der tager udgangspunkt i berømte kulturpersonligheder og deres forhold til Paris. Bogen fremstår som en invitation til at stifte nærmere bekendtskab med 'Byernes By' på et kulturhistorisk grundlag samtidig med, at den formidler viden om litteratur og forfattere, arkitektur, kunst samt et udvalg af anbefalelsesværdige seværdigheder," skriver de to forfattere i en pressemeddelelse.