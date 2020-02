Se billedserie De unge var meget engagerede i ungerigsdagen på Glostrup Bibliotek. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Yes - vi fik vores varme mad

Vestegnen - 17. februar 2020 kl. 19:59 Af Peter Erlitz

Begejstringen var ikke til at tage fejl af, da det blev offentliggjort, at de ældste elever på skolerne i Glostrup nu får adgang til elkedler og mikrobølgeovne.

Det betyder, at de får mulighed for at varme mad i frokostpausen, kan lave en kop nudler, eller få en kop te eller kaffe.

- Det er så fedt. Nu kan vi få en kop te eller kaffe sidst på skoledagen, når vi er lidt trætte. Og når vi får mulighed for at lune noget lækker mad til frokost, så undgår vi madspild og ture til tanken eller kiosken. Det er helt sikkert noget, der vil give gladere elever, lyder det fra tre piger i 8. klasse.

- Yes, vi fik vores varme mad, supplerede tre drenge, da de forlod Glostrups første ungerigsdag.

Fremlagde 18 forslag Der blev fremlagt forslag, der blev forhandlet og skabt alliancer - og så blev der stemt.

For første gang blev der afholdt ungerigsdag i Glostrup. Her skulle repræsentanter for 8. klasserne sammen med politikere fra Glostrup Kommunalbestyrelse afgøre, hvilke projekter, der skulle gennemføres inden for en samlet økonomisk ramme på 70.000 kroner.

Der blev fremlagt 18 forskellige projekter på ungerigsdagen, alle sammen udarbejdet af 8. klasserne i Glostrup.



Der skulle fremlægges og argumenteres til ungerigsdagen i Glostrup.



Flere af dem gik på at skabe bedre opholds- og fællesrum med blandt andet sofaer og borde til gruppearbejde og hygge, forskellige aktivitetsmuligheder som fx bordfodbold og airhockey mm.

Der var også helt konkrete forslag, fx nye net til basketball-kurve og nye net fodboldmål. På Nordvangsskolen elsker både piger og drenge at spille fodbold, de deltager i skolefodbold mm. Desværre mangler de net på målene, så det er knap så sjovt at spille fodbold.

- Vi bruger mere tid på at hente bolden end på at spille. Så er det ikke fedt at score mål, som en af pigerne formulerede det.

Får indflydelse Det var Glostrup Bibliotek, der stod for afviklingen af ungerigsdagen. I hele forløbet har man ladet sig inspireret af lignende initiativer i andre kommuner, fortalte Mette Bom Jensen, der har været tovholder på ungerigsdagen.

Der har været tale om en lang proces, konstaterede Glostrups borgmester John Engelhardt, der ledte ungerigsdagen i den store sal på Glostrup Bibliotek. Foruden elevrepræsentanter og politikere, deltog resten af Glostrups 160 8.klasse-elever.

Ude i alle 8.klasser har man arbejdet med forslag og projekter - dels til 10.000 kroner, dels til 30.000 kroner, så alle 70.000 kroner ikke blev brændt af til ét eller få projekter. Samtidig skulle projekterne kunne lade sig gøre i praksis.







Det endte med 18 projekter, som blev fremlagt i ungerigsdagen. Efterfølgende blev der diskuteret og forhandlet om projekterne, og til sidst stemte elevrepræsentanter og politikere.

8.klasserne i Glostrup fik dermed en dag i demokratiets tegn, og eleverne fik en fornemmelse af, hvordan lokaldemokratiet fungerer i praksis.

De unge stemmer fik i hvert fald indflydelse - og eleverne fik taget beslutninger, som får betydning for mange unge i Glostrup.

Flere projekter realiseres Foruden elkedler og mikrobølgeovne, så bevilgede ungerigsdagen blandt andet også penge til, at teatersalen på Nordvangsskolen kan renoveres, at der opsættes elevskabe på Vestervangskolen, og at der opsættes skraldespande til affaldssortering i klasseværelserne.

Kultur- og fritidsudvalget i Glostrup skal om kort tid give den endelige godkendelse af projekterne.

Borgmester John Engelhardt fremhævede på ungerigsdagen, at et af formålene med arrangementet er at motivere de unge til at spille en aktiv rolle i demokratiet - og han håbede, at de unge får en større interesse for lokaldemokratiet, når de selv har arbejdet med projekterne og selv er med til at tage beslutningerne.