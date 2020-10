Se billedserie Hvidovreforeningernes Genbrugshal er rent win-win: De besøgende får mulighed for at gøre genbrugsfund, foreningerne får indtægter, og miljøet har gavn af at ting går til genbrug. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen

Win-win: Bidt af lopper

Vestegnen - 31. oktober 2020 kl. 18:46 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Genbrugshallen i Hvidovre er bare blevet mere og mere populær. Der er kø ved indgangen til genbrugshallen, som er et eldorado for alle, der elsker at kigge efter genbrugsfund.

- Det er første gang vi er her, selv om vi har boet i Hvidovre i fem år - og vi kommer garanteret hjem med noget, som vi egentlig ikke har brug for, lyder det med et grin.

Nanna og hendes datter Mika er taget forbi Hvidovreforeningernes Genbrugshal for at kigge på loppefund - og har allerede fundet flere ting, de skal have med hjem.

Nanna og Mika er absolut ikke alene denne lørdag formiddag. Da genbrugshallen åbnede klokken 10, var der en lang kø af besøgende, som blev lukket ind i hold. Der er - på grund af coronarestriktionerne - lige nu begrænsninger i antallet af besøgende i og uden for genbrugshallen, men det er i øvrigt normalt med kø foran porten.

- Vi er nødt til at gøre det sådan lige nu på grund af risikoen for coronasmitte. Vi vil meget nødig lukke ned, som vi måtte gøre i foråret, forklarer Susan Emcken, der er formand for bestyrelsen i Hvidovreforeningernes Genbrugshal. Hun tilføjer dog, at det har været nødvendigt at lukke caféen - hvor der til gengæld er blevet plads til flere effekter.

Ligesom de øvrige frivillige, der hjælper de besøgende, har hun visir på. Artiklen fortsætter under billedet

Har det hele Genbrugshallen er et eldorado for alle med interesse for genbrug og loppefund. Der er stort set alt - bortset fra store hårde hvidevarer og tøj.

Denne lørdag formiddag står en rollator side om side med børnecykler og rulleskøjter. Der er nips og juleting. Der er bøger og spil. Der er legetøj og fritidsudstyr.

Der er simpelthen det hele til indretning af hjemmet - fx for unge, der skal flytte hjemmefra. Borde, stole, lænestole, sofaer, køkkensager, glas og porcelæn, køkkenmaskiner, skåle og fade, tasker, lamper og el-artikler.

De besøgende er aldersmæssigt spredt - børn, unge, voksne og ældre. Og alle kan finde noget godt at få med hjem.

Frivillige knokler Genbrugshallen ligger på Høvedstensvej 43 i Hvidovre, og den holder åbent den første lørdag i hver måned fra klokken 10-13. Næste gang er med andre ord lørdag den 7. november.

Genbrugshallen har eksisteret i ti år, og er en kæmpe succes.

Det var i sin tid Hvidovre Kommune, der tog initiativet - med henblik på at reducere affaldsmængderne, ressourceforbruget og miljøbelastningen.

I dag er det alene frivillige fra en række foreninger, der driver genbrugshallen med støtte fra Hvidovre Kommune, som betaler husleje og varme.

- Der er 12 foreninger med i arbejdet, fortæller Susan Emcken, som har været med i alle årene.

- Jeg blev bare bidt af en loppe, som hun udtrykker det.

Foreningerne tager på skift tjansen med salget i genbrugshallen - og med at hente og sortere de mange genbrugsting. Artiklen fortsætter under billedet

Det er nemlig sådan, at borgerne kan give ting til genbrugshallen - og gør det i stor stil. Hvis man har ting, som man synes er for gode til at smide væk, kan man i stedet give dem til genbrugshallen. Tingene skal afleveres på Avedøre Genbrugsplads, Avedøreholmen 97. Tingene skal stilles i en særlig container, der er aflåst for at undgå klunsning. Man skal henvende sig til personalet, der låser containeren op.

Man kan aflevere møbler, service/køkkengrej, legetøj, børnebøger, redskaber, værktøj, billeder og meget andet. Der modtages ikke hårde hvidevarer, tøj og sko.

De frivillige i foreningerne sørger så for at afhente genbrugstingene, sortere mm og efterfølgende sætte dem til salg i genbrugshallen.

Økonomisk tilskud Mængden er bare steget og steget. I begyndelsen blev der afhentet cirka 25 tons genbrugsting - i dag er det vokset til cirka 40-50 tons om året.

Det er med andre ord et kæmpe arbejde - også for miljøet - som de frivillige i de 12 foreninger udfører. En forening kan hurtigt lægge cirka 250 arbejdstimer i at afhente genbrugstingene, sortere og stille dem frem til salgsdagen i genbrugshallen.

Alle indtægter bliver lagt i en pulje, og den fordeles ligeligt til alle 12 foreninger. Beløbet er på cirka 40.000 kroner per år, og det er et stort beløb i en frivillig forening.

Foruden et beløb til de enkelte foreninger, så går fem procent af indtægterne til en særlig pulje, som yder økonomisk støtte efter ansøgning til almennyttige formål, herunder humanitære eller miljømæssige tiltag i Hvidovre Kommune.

Stort rykind I genbrugshallen går nogle af de besøgende efter helt specifikke ting, andre "snuser" rundt efter ting, som de ikke anede, at de savnede.

Line fra Hvidovre er en af de besøgende, som kommer hver måned.

- Jeg går blandt andet efter stole, der har navn med designer eller producent, og så går jeg efter sjove og finurlige ting. Og så naturligvis julegaver, siger Line.

Lørdag den 7. november åbner genbrugshallen igen - garanteret med kø for at komme ind. Man skal bare - på grund af de nye corona-restriktioner - huske mundbind.