Bibliotekerne i Hvidovre, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj vil gerne have historier og fotos fra borgerne.

Vores kvarter: Hvad er din historie

Kampagnen "Vores kvarter" er et samarbejde mellem fem vestegnsbiblioteker og lokalarkiver i Hvidovre, Albertslund, Høje-Taastrup, Vallensbæk og Ishøj. Kulturfællesskabet på tværs af kommuneskel inviterer for ottende år i træk til kreativ og aktiv deltagelse i Vestegnens Kulturuge.

Temaet for dette års aktiviteter er "Kultur skaber fællesskaber", og det bliver omsat til kulturaktiviteter som events, koncerter og udstillinger, der er centreret om det at være sammen i et fællesskab, når man deltager i festlighederne enten som medarrangør eller bidragsyder.