Se billedserie Yasser Alasady har delt en række billeder af sin far - både liggende i respirator og på fode igen ved siden af personalet på intensivafsnittet. - På det ene billede er jeg lige ved at sige farvel til ham. Jeg kunne næsten ikke stå på mine ben, husker Yasser Alasady.

»Vores børnebørn vil huske jeres kæmpe indsats«

Vestegnen - 22. marts 2021 kl. 18:23 Kontakt redaktionen

Yasser Alasadys far var Covid-19-patient og lå i respirator på Hvidovre Hospital i 40 dage. Nu siger en rørt Yasser tak til personalet.

- Uanset hvor mange gange jeg siger tak til jer og alle de andre på hospitalet, så vil det aldrig være nok.

Sådan skriver Yasser Alasady på sin LinkedIn-side. Hans opslag er stilet særligt til alle medarbejdere på Hvidovre Hospital og har modtaget over 1100 likes. Yasser Alasadys far, Abdal-Hassan Alasady, var ifølge sin søn syg med Covid-19 i over to måneder. 40 dage lå han i respirator på Hvidovre Hospital.

God kommunikation

- Så snart min far kom på intensiv, fik jeg et direkte nummer, som jeg kunne benytte 24/7, fortæller Yasser Alasady, der fremhæver den gode kommunikation med intensivafsnittet.

- Jeg kunne altid ringe. De vendte tilbage hurtigt og gav mig en briefing om, hvad der foregik.

På et tidspunkt kom der dog så meget pres på afsnittet, at de selv ringede to gange dagligt i stedet, fortæller den pårørende. Stadig her oplevede Yasser Alasady en god balance.

Det er især det imødekommende personale, som Yasser Alasady fremhæver, når man spørger ind til hans oplevelse af forløbet med sin alvorligt Covid-19-syge far.

- Selvom der har været corona, har jeg mødt smilende og hjælpsomt personale dag og nat.

Én læge gav Yasser Alasady 20 eller 25 minutter til at snakke, selvom han kun havde stillet 10 i udsigt. Han gav et coronasikkert tryk på hånden og sagde: »Det skal nok gå«.

- Den slags gjorde mig enormt rørt, mindes Yasser Alasady, der læser til ingeniør på DTU og selv er far til to.

Dialog med hospitalsdirektøren

Hospitalsdirektør Birgitte Rav Degenkolv har allerede via de sociale medier takket den pårørende for opslaget på personalets vegne.

- Din tak rammer lige i hjertet af det, vi er her for. God bedring og alt det bedste til din far og din familie, skriver hun.

- I har skrevet historie, i en hård tid, og vores børnebørn vil huske jeres kæmpe indsats i 2020-2021, skriver Yasser Alasady videre til hospitalsdirektøren og det øvrige personale. - - De sande superhelte er ikke Batman, Superman, eller folk i tv med jakkesæt... Tværtimod, det er jer, tilføjer Yasser i sin tak til personalet.