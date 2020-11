Se billedserie Brøndbys nr. 4 Freja Holme Barkler i en servemodtagning. Foto: Brøndby Volleyball Klub/ Lars Rasmussen) Foto: LSR-FOTO

Send til din ven. X Artiklen: Volleykvinder fik sæsonens første sejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Volleykvinder fik sæsonens første sejr

Vestegnen - 04. november 2020 kl. 13:18 Kontakt redaktionen

Sæsonens første sejr er i hus for Brøndby Volleyball Klubs kvinder efter holdets seneste kamp, som blev spillet mod Amager VK forleden.

Klubben skriver følgende om kampens forløb:

"Med en sejr over Amager VK kom Brøndby i gang, efter en sæsonstart som ikke har været den mest overbevisende.

Sejren på 3-1 kom i hus på hårdt arbejde, i en kamp som endnu ikke lever op til det velpolerede volleyball, som holdet tilstræber.

Med en effektiv serv, som Amager ikke kunne styre, var Tajma Muharemovic kraftigt medvirkende til at Brøndby lagde godt fra land med en 5-0 føring, men også Amager havde gode server, som voldte Brøndby store problemer. De halede pænt ind og var ved at få kontakt ved 18-17, hvor Brøndby i Mette Breunings serv lavede et afgørende ryk til 23-17 og i rotationen efter kunne tage første sæt med 25-18.

Igen i andet sæt havde Amager god effekt af sine server. De holdt Brøndby fra at få en god udnyttelse af centerangrebet og spillet til kanterne blev for let at læse, således at et godt fightende Amagerhold kunne tage en føring på 8-4.

Brøndby kom godt igen i Emma Burtons serv, da hun i en servestime der indeholdt tre esser, skabte en føring på 11-8. Glæden varede dog kort og Brøndby havde sin sidste føring ved 14-13, hvorefter Amager trak fra og tog sættet med 25-21.

Brøndbys libero i kampen, Freja Barkler, havde sin første optræden på Brøndbys hold og efter en noget usikker modtagning i starten af kampen, var hun i tredje sæt sikkerheden selv og lagde dermed grunden til noget mere effektivt centerspil. Det gav bedre arbejdsbetingelser for Brøndbys kanter, hvor især Sofia Bisgaard var effektiv med fem vinderslag. Godt arbejde i blokaden af Rocio Fortuny hjalp forsvaret til at etablere gode modangreb og Brøndby kunne tage sættet overbevisende med 25-17.

Endnu mere overbevisende blev Brøndby i fjerde sæt. Emma Burton, som blev mest vindende angriber, og Lucia Babic var yderst effektive på kanterne, og Sille Hansen var med til at stabilisere modtagningen. I en overbevisende slutspurt kunne Brøndby med 25-13 række hænderne i vejret i forvisning om, at sæsonens første sejr var i hus og jagten på at indhente det tabte nu kan gå ind.

Næste mulighed for at sætte point ind på kontoen, kommer på lørdag d. 7. november kl. 14.00, når det Aarhusianske flagskib ASV kommer på besøg i Stadionhal 1 i Brøndby."