Volleyball i nyt lys

Vestegnen - 04. november 2019 kl. 09:16

Volleyball i Brøndby skal ses i et andet lys. Ikke fordi der er lavet om på hvordan spillet spilles, men fordi Brøndby Volleyball Klub og de øvrige brugere af Stadionhal 1, kan glæde sig over en ny og bedre belysning, som lever op til hvad der kræves i topidræt, hvor der til tider laves tv -og live-stream.

Brøndby Volleyball Klubs kvinder fejrede det nye lys med en sejr i sæsonens første hjemmekamp. Det var Frederiksberg Volley der trak det korteste strå i kampen, som Brøndby vandt med 3-1. To dage senere var det Fortuna Odense der måtte se sig slået med de samme cifre, da Brøndby besøgte den fynske hovedstad.

Som følge af arbejdet med det nye lys, samt at Brøndby har måttet undvære Sille Hansen og Sofia Bisgaard som var i Finland, hvor de med DU19-landsholdet vandt sølv ved det nordiske mesterskab, har der været hjemmekampe der skulle flyttes. Dette betød, at Brøndby ikke havde haft ret meget kamperfaring da de gik på banen mod Frederiksberg. Spillet hang således heller ikke så godt sammen som det kunne ønskes.

Frederiksberg bragte sig foran og der kunne anes noget uro i Brøndbytruppen, hvilket resulterede i fem servefejl, som for alvor gjorde det svært at indhente det tabte. Efter at have været bagud med 6-11, fik Brøndby dog kontakt ved 12-12, men Frederiksberg trak fra igen og kom på 18-15, før Brøndby atter halede ind. Fra 19-19 fulgtes de to hold ad indtil Frederiksberg fik sætbold ved 24-23 og igen ved 25-23. Brøndby fik en af slagsen ved 26-25, men i en slutspurt tog Frederiksberg tre point i træk og vandt første sæt 28-26.

Alina Sode som i første sæt var skiftet ind i stedet for Jaimee-Lee Morrow, havde stabiliseret forsvaret så meget, at hun startede på banen i andet sæt. Med spektakulære redninger og præcise fremspil var hun med til at gøre angrebsspillet bedre og især Sofia Bisgaard, som blev kåret som mest værdifulde spiller ved de nordiske mesterskaber, viste stor styrke med 70 procent kill på ti angreb. Også serverne var blevet væsentlig bedre og alt i alt resulterede det i en overbevisende sætsejr på 25-11.

De gode takter fortsatte i tredje sæt, hvor Tajma Muharemovic fra start stod for styringen af angrebet. Især Alina Sode nød godt af mange hævninger og udnyttede dem så godt at hun efterfølgende modtog gave fra Grey Matter, som bedste spiller. Også Mette Breuning havde en stor andel i sætcifrene 25-17, med flere spektakulære angreb på midten samt tre pointgivende blokader.

Amerikanske Jaime Kosiorek kom tilbage på banen i fjerde sæt, efter at have været en tur på bænken i tredje sæt og det kvitterede hun for, ved for alvor at vise sine kvaliteter. Otte ud af ti angreb bragede hun i gulvet. Generelt havde Brøndby stor effekt i serverne og kampen kunne bringes i hus med et sæt på 25-13.

Mod Fortuna Odense måtte Brøndby undvære Julie de Blanck, som var kommet til skade under fredagens træning. I hendes fravær blev det Anna Mølck der varetog centerarbejdet, hvilket hun gjorde til fuld tilfredshed. Alina Sode servede kampen i gang med en serie til 5-0, indeholdende to esser. Mette Breuning, som efterfølgende blev udråbt som kampens spiller, var urørlig og vandt alle sine fem angreb i første sæt. Brøndby trak således hurtigt fra og kom foran med 10-5, men Fortuna kæmpede godt og kom endda foran med 12-11, inden Brøndby igen fik styr på begivenhederne og det afgørende ryk stod Anna Mølck for, da hun servede fra 20-16 til 24-16 og kort efter tog Brøndby sættet med 25-17.

Andet sæt blev stort set afgjort på fantastiske server fra Brøndbys side. Efter en kort føring af Fortuna, var det anfører Eva Bangs tur til at serve. Det gjorde hun med en imponerende stime fra 3-6 til 12-6, indeholdende ikke mindre end fem serveesser og der skulle en servefejl til at redde Fortuna ud af krisen, Glæden varede dog kort i det fynske, for allerede i næste opstilling fortsatte Jaimee-Lee Morrow hvor Eva Bang sluttede, med at serve fra 13-7 til sættets afslutning med de knusende cifre 25-7.

Fortuna fik hurtigt rystet andet sæts grimme oplevelse af sig og kæmpede ufortrødent videre. Brøndby derimod havde lullet sig selv i søvn og til trods for en føring gennem hele sættet, frem til matchbold ved 24-21, formåede de ikke at lukke kampen. Et heroisk fightende Fortunahold overlevede tre matchbolde, fortsatte med yderligere to point og tvang med en sætsejr på 26-24, kampen ud i endnu et sæt.

Brøndby kom ikke for alvor op i gear i fjerde sæt, men holdet har trods alt så store kvaliteter, at det til trods for en knap så tilfredsstillende indsats, hvor kvaliteten var svingende, alligevel formåede at køre en arbejdssejr hjem i fjerde sæt, som blev vundet med 25-23.

Med de to sejre, fastholder Brøndby sin øjeblikkelige 2. plads i volleyligaen. Næste opgave er på lørdag den 9. november kl. 14.00 hvor Brøndby på hjemmebane møder Gentofte Volley. En kamp som sendes live på www.volleytv.dk