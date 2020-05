Voldsomt trafikuheld: Sigtet for rødkørsel

En 19-årig mand er blevet sigtet for at køre over for rødt lys i forbindelse med et trafikuheld i Rødovre fredag den 1. maj klokken 23.24.

Uheldet skete på Jyllingevej i det lysregulerede kryds, hvor man kan køre på Motorring 3. Både Vestegnens Politi, Hovedstadens Beredskab og Region Hovedstadens Akutberedskab rykkede ud til det voldsomme trafikuheld.

Ifølge Vestegnens Politi havde en 19-årig mandlig bilist kørt over for rødt lys i krydset, og stødte ind i en taxa, hvor der sad en 30-årig taxachauffør og en 18-årig mandlig passager.

Alle tre personer slap med mindre skader og blev kørt til hospitalet til undersøgelser.

Den 19-årige mand blev sigtet for overtrædelse af færdselsloven, idet han havde kørt over for rødt. Han erkendte i øjeblikket, oplyser Vestegnens Politi.