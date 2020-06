Voldsomt sammenstød i lysreguleret kryds

To personbiler var søndag aften involveret i et voldsomt sammenstød i krydset mellem Roholmsvej og Roskildevej i Albertslund.

Selv om bilerne havde godt med buler og fik en hel del materielle skader, og det så voldsomt ud, så er ingen personer kommet noget til, oplyser vagtchef Brian Holm hos Vestegnens Politi.

Anmeldelsen kom klokken 21.37, og foruden Vestegnens Politi rykkede Hovedstadens Beredskab, flere ambulancer og akutlæge til stedet.

Nogle personer blev tilset af ambulancefolkene, men er som sagt ikke kommet fysisk tilskade.

Der er tale om et lysreguleret kryds, så alt tyder på, at en af parterne er kørt over for rødt lys. Politiet skal nu undersøge de nærmere omstændigheder.