Voldsomt: Biler i brand

Beredskab 4K og Vestegnens Politi rykkede søndag aften ud til en voldsom bilbrand på parkeringspladsen ved Ishøj Svømmehal.

Meldingen kom klokken 20.27. Beredskab 4K rykkede ud fra stationen i Greve og fik hurtigt branden under kontrol.

Der var opstået en voldsom brand i en personbil, der var parkeret på p-pladsen ved Stenbjerggårds Allé ud for Ishøj Svømmehal, og branden havde spredt sig til yderligere to biler.

Søndag aften er Vestegnens Politi i gang med at undersøge stedet, blandt andet med politihunde, for at finde spor. Lige nu er der ikke klarhed over brandårsagen.

Har man bemærket noget, så kan Vestegnens Politi kontaktes døgnet rundt på telefon 43861448.