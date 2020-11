Voldsom trafiktumult: To på hospitalet

Vestegnens Politi er gået i gang med at undersøge, hvad der er gået forud for, at man mandag aften fandt to kvæstede personer og en skadet bil på Naverland på grænsen mellem Glostrup og Albertslund.

- Vi fik en anmeldelse klokken 19.11 om en eller anden form for færdselsuheld. Da vi kommer derud, er kun den ene bil tilbage, den anden er kørt. Nu forsøger vi at finde ud af, hvad der er gået forud, fortæller vagtchef Torben Wittendorff fra Vestegnens Politi.

Om der er opstået tumult i forbindelse med et færdselsuheld, eller noget andet er årsagen, ved politiet derfor ikke på nuværende tidspunkt, men en efterforskning er sat i gang.

To personer blev kørt på skadestuen til behandling, men der er ikke tale om noget alvorligt, oplyser vagtchefen.

Der er mandag aften ingen anholdte i sagen.