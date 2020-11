Voldsom skade og stort nederlag

Se billedserie Patrick Due måtte hjælpes fra banen efter en voldsom tackling. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Vestegnen - 16. november 2020 kl. 08:35 Af Peter Erlitz Kontakt redaktionen

Brøndby IF Futsal blev sendt hjem fra Glostrup Hallen med et nederlag på hele 7-1, da holdet mødte Albertslund i sæsonpremieren i Futsal Liga øst.

Kampen vil dog mest blive husket for en grim episode, hvor en Albertslund-spiller fik tacklet Brøndbys Patrick Due så voldsomt, at han havnede ude på tilskuerpladserne. Patrick Due måtte hjælpes fra banen, og undersøgelserne har vist, at han har pådraget sig brud på skinnebenet.

Den voldsomme tackling udløste et direkte rødt kort til Albertslund-spilleren, men det lykkedes ikke Brøndby-holdet - der på dette tidspunkt var bagud 2-1 - at udnytte det. Og det endte altså med et større nederlag.

Kort sagt en møgdag for Brøndby, der ellers havde startet dagen med en positiv nyhed. Brøndby IF Futsal præsenterede Kvickly Brøndby på Nygårds Plads, som ny samarbejdspartner for sæsonen 20/21.

Næste opgave for Brøndby-holdet er på søndag den 22. november klokken 13, hvor modstanderen er Futsal Gentofte. Kampen spilles på hjemmebanen i Brøndby Stadionhal 1.