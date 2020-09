Voldsom ild i skidtet

En renovationsbil er onsdag brudt i brand ved boligbebyggelsen Bøgeskoven i Glostrup.

Ifølge Hovedstadens Beredskab er branden opstået i selve affaldet.

Ingen personer er kommet noget til.

Hovedstadens Beredskab er massivt til stede for at slukke den voldsomme brand - blandt andet med mandskab og materiel fra brandstationen i Glostrup. Også en montør, der kan hjælpe med at få åbnet renovationsbilens komprimatorlad, er blevet tilkaldt.

Meldingen om branden kom kort efter klokken 11.30, og Vestegnens Politi afspærrede et område af vejen omkring den brændende renovationsbil.